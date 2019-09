Transferts, Alexis Sanchez a dit non à l'Inter Miami de Beckham

L'attaquant chilien a confirmé l'intérêt de l'Inter Miami, mais veut toujours jouer au plus haut niveau et rester en Europe pendant au moins 6 ans.

De grands joueurs ont été associés à l'Inter Miami de David Beckham, aucun de ces noms n'avait encore confirmé des discussions avec l'équipe de Floride, sauf Alexis Sanchez.

À 30 ans, le Chilien a rejoint l' après deux ans passés en avec . Il prévoit néanmoins de rester au moins six ans « au plus haut niveau » dans le football européen. Il a toutefois avoué que l'équipe de David Beckham l'a approché.

Sánchez n'a pas définitivement fermé la porte à la , mais pour le moment, il est déterminé à rester en Europe, malgré les nombreuses offres qu'il a reçues de clubs évoluant dans le championnat américain.

"La vérité c'est que j'ai beaucoup d'offres et qu'on m'a demandé d'aller à Miami, mais je veux rester en Europe, il me reste environ six ans pour jouer au plus haut niveau, mais un jour, je jouerai aux États-Unis."

"J'aimerais beaucoup jouer un jour den MLS parce que c'est une ligue qui grossit énormément, c'est un beau championnat et un jour, je prendrai ma décision", a conclu Sánchez dans des propos relayés par AS.