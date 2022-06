Transferts : 10 des joueurs en fin de contract à recruter libres au mercato

Dans moins d'une semaine de nombreux joueurs seront libres de s'engager avec le club de leur choix et parmi eux des gros noms du football mondial.

Le 30 juin prochain de nombreux joueurs de la planète football arriveront en fin de contrat et seront donc libres de s'engager avec le club de leur choix. Mais cette année, il y a des grands noms sur le marché. Si Kylian Mbappé, qui était longtemps pressenti pour être dans cette liste, a prolongé avec le PSG, deux autres stars françaises seront libres la semaine prochaine : Paul Pogba et Ousmane Dembélé.

Pogba, Dembélé, Tolisso, les Français bien représentés

Outre les deux français d'autres stars comme Paulo Dybala, Isco ou encore Luis Suarez sont disponibles. Goal fait le point sur les dix meilleures affaires parmi les joueurs en fin de contrat au 30 juin 2022. Vu de France et de pas mal de pays, le cas qui intéresse le plus est celui de Paul Pogba. Le champion du monde 2018 est en pleine force de l'âge et le recruter sans la moindre indemnité de transfert est un véritable beau coup à faire. Certes, Paul Pogba a été irrégulier chez les Red Devils et parfois gêné par les blessures, mais dans un environnement idéal, c'est un joueur fantastique.

Annoncé dans le viseur du PSG et de plusieurs clubs européens, le Français qui a toujours rêver de rejoindre le Real Madrid va selon toute vraisemblance retourner à la Juventus cet été. Même si pour le moment rien n'est signé. Autre français à avoir fait parler de lui en raison de sa situation contractuelle : Ousmane Dembélé. Dans le cas de l'ailier du Barça, toutes les options sont encore ouvertes. Si ses demandes salariales l'ont empêché de trouver un accord avec le club catalan jusqu'à présent, les deux parties négocient encore pour poursuivre leur aventure ensemble.

Di Maria - Dybala : deux salles, deux ambiances

Xavi veut conserver Ousmane Dembélé mais ce dernier a l'embarras du choix. Chelsea et le PSG sont très attentifs à la situation de l'international français. Dernier international français sur le marché, Corentin Tolisso. Le milieu de terrain a choisi de ne pas prolonger au Bayern et attend un signe d'un cador européen. Autre gros poisson en attente d'être fixé sur son futur : Paulo Dybala. Avec l'arrivée de Dusan Vlahovic à la Juventus, l'Argentin n'a pas été conservé "ne faisant plus partie du projet". "La Joya" est préssenti à l'Inter Milan mais le retour de Romelu Lukaku complique le dossier. Si la piste Inter tombe à l'eau, Paulo Dybala devra repartir de zéro et évaluer, à nouveau, ses possibilités.

Son compatriote, Angel Di Maria, non conservé par le PSG, pourrait lui venir remplacer Paulo Dybala numériquement à la Juventus. L'Argentin est également suivi de près par le Barça, qui tente de doubler la Vieille Dame au finish. Parmi les autres bons coups à faire, il y a Franck Kessié, en fin de contrat avec l'AC Milan. Le milieu de terrain ivoirien est annoncé avec insistance au Barça depuis plusieurs mois. Il sera aussi intéressant de surveiller le cas Luis Suarez. Architecte du titre de l'Atlético la saison passée, l'Uruguayen a connu une deuxième saison plus mitigée chez les Colchoneros. Sans aucun doute que des clubs d'Europe, comme Aston Villa de Steven Gerrard, seront prêts à tenter le pari bien que son salaire puisse être un frein pour de nombreux prétendants.

Isco, Onana, Eriksen : Des paris intéressants à tenter

Certains joueurs désireux de se relancer, mais qui ont prouvé par le passé, seront également disponibles sur le marché. C'est le cas d'Isco. En manque de temps de jeu au Real Madrid, le meneur de jeu n'en reste pas moins un joueur talentueux qui est un pari à prendre. C'est également le cas d'André Onana, qui a été suspendu en début de saison et n'a quasiment pas joué avec l'Ajax cette saison, mais cela n'effraie pas l'Inter Milan qui entend saisir l'opportunité. Enfin, Christian Eriksen, qui a pu rejouer et se relancer avec Brentford après son soucis de santé au coeur, est également sur le marché. Le Danois ne peut pas jouer dans tous les championnats en raison de sa santé et de son implant au coeur mais de nombreux clubs de Premier League aimeraient le voir rejoindre leur rang.