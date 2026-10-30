Transfert urgent au Barça : un défenseur brésilien frappe aux portes du Camp Nou

Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a ouvert la porte à un éventuel recrutement d'un défenseur central lors du prochain mercato hivernal, après avoir affirmé que la direction du club étudiait les moyens de renforcer son arrière-garde, dans un contexte marqué par les blessures qui ont réduit les options à sa disposition et par la nécessité d'élever le niveau défensif.

Lors de la conférence de presse précédant la rencontre face à Alavés, Flick a déclaré que le club discutait en permanence des moyens de faire progresser l'équipe, indiquant qu'il avait abordé ce dossier avec Deco, Bojan et les membres de son staff technique. Il a ajouté : « Nous parlons toujours de ce qui est le mieux pour l'équipe et de la manière dont nous pouvons nous améliorer. Nous y travaillons, et nous en avons discuté avec Deco, Bojan et mon staff technique. Si cela est possible, nous le ferons. »

Selon le journal espagnol Mundo Deportivo, la liste des noms associés à l'intérêt du Barça comprend quatre défenseurs : le Croate Josko Gvardiol, joueur de Manchester City, l'Italien Alessandro Bastoni, défenseur de l'Inter Milan, l'Argentin Lisandro Martínez, et le Brésilien Natan, joueur du Real Betis.

Le recrutement de Gvardiol apparaît compliqué compte tenu de son contrat avec Manchester City qui court jusqu'en 2031, tandis que Bastoni ne bénéficie pas de la pleine préférence de Flick, malgré l'intérêt de Deco pour l'enrôler.

En revanche, Lisandro Martínez et Natan pourraient constituer des options plus accessibles sur le plan théorique.

L'intérêt pour Natan repose sur sa connaissance des compétitions de la Liga, ainsi que sur le niveau qu'il affiche avec le Real Betis, sans oublier la possibilité de le recruter pour un coût raisonnable, tandis que Gvardiol se distingue parmi les options suivies par le club malgré la difficulté de boucler l'opération.

À plus long terme, d'autres noms figurent dans les calculs du Barça, parmi lesquels Finn Jeltsch, joueur de Stuttgart, et Loukeba Castello, défenseur de Leipzig, dans le cadre du suivi par le club de plusieurs talents capables de renforcer la ligne défensive à l'avenir.

Toute transaction potentielle reste liée à sa compatibilité avec le projet de Flick et avec les capacités financières du Barça, le coût du recrutement et la nécessité de dégager des ressources financières via le départ d'un joueur, dont Alejandro Baldé, pouvant constituer des facteurs déterminants dans la position du club lors du mercato hivernal.

La position de Flick reflète un revirement par rapport à son orientation de l'été dernier, lorsqu'il avait préféré conserver l'effectif actuel et se concentrer sur le renforcement de la ligne offensive, le renforcement de la défense étant désormais devenu une option sérieusement envisagée à l'approche du mercato hivernal.