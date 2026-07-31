Comme le Real l’a annoncé officiellement jeudi soir, l’avant-centre arrive de l’UD Levante dans la capitale espagnole et a signé un contrat de cinq ans au Bernabeu, jusqu’en 2031. Selon les informations en circulation, les Madrilènes vont payer une indemnité de transfert de 25 millions d’euros.

Espi a rejoint Levante encore chez les jeunes après avoir quitté un plus petit club, puis a réussi à franchir le cap du monde professionnel au sein du 16e du classement de la dernière saison de Liga. En 2024/25, Espi a contribué à la montée de Levante dans l’élite espagnole avec six buts en tant que joker de luxe. Lors de l’exercice passé, après un peu plus de six mois d’adaptation, le joueur de 21 ans a ensuite été, grâce à une phase finale remarquable, l’un des grands artisans du maintien de Levante.

Entre fin février et fin mai, Espi a inscrit la bagatelle de dix buts lors des 13 dernières journées, devenant la révélation du moment et étant finalement élu meilleur joueur U23 de Liga. Fait particulièrement notable : lors des 26e à 29e journées, six buts consécutifs de Levante ont temporairement été inscrits par Espi. Lors de l’important succès 2-0 contre Alaves, il a signé un doublé, puis ses buts ont à chaque fois permis d’arracher des nuls 1-1 face à Gérone et au Rayo Vallecano. Enfin, c’est encore Espi qui a inscrit les deux premiers buts de son équipe lors d’une victoire 4-2 contre Oviedo. Au total, la recrue du Real a inscrit 11 buts en 25 matches de championnat en 2025/26.

Transfert au Real Madrid : Carlos Espi devient le deuxième départ le plus cher de l’histoire de l’UD Levante

Le recrutement d’Espi constitue par ailleurs une réaction au départ sans doute imminent de Gonzalo Garcia. Le joueur formé au club, qui n’avait jusqu’ici pas dépassé le rôle de joker en attaque, devrait apparemment rejoindre Fulham FC pour 40 millions d’euros d’indemnité de transfert et suivre son ancien entraîneur Alvaro Arbeloa chez les Anglais.





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Espi doit prendre la place laissée vacante dans l’effectif. Reste à voir quelles seront ses perspectives en matière de temps de jeu suffisant. Selon toute vraisemblance, il partagera avec Endrick le rôle de doublure de la superstar Kylian Mbappe. Endrick a regagné de la confiance lors de son prêt à l’Olympique Lyonnais au premier semestre 2026 et veut désormais enfin percer au Real, deux ans après son arrivée à Madrid. Avec Espi à la place de Garcia, les Merengue conservent la profondeur nécessaire dans l’axe de leur attaque.

Du côté de Levante, la vente d’Espi frôle en revanche un record de transfert. L’international espagnol junior est le deuxième départ le plus cher de l’histoire du club : seul le milieu de terrain colombien Jefferson Lerma a coûté encore un peu plus cher qu’Espi (25 millions d’euros), lorsqu’il a rejoint l’AFC Bournemouth en 2018 pour 30,5 millions d’euros. Depuis, Lerma évolue à Crystal Palace depuis 2023.



