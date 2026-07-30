Comme le rapporte l’expert mercato Matteo Moretto sur Radio Marca, Goretzka s’est proposé de sa propre initiative au FC Barcelone. Il y retrouverait l’entraîneur Hansi Flick, une vieille connaissance avec laquelle il avait autrefois connu de grands succès au FC Bayern Munich, remportant notamment la Ligue des champions en 2020.

Le rapport ne précise pas si le Barça a déjà réagi à la candidature de Goretzka. En tout cas, le champion d’Espagne n’aurait pas à verser d’indemnité de transfert, puisque le contrat du milieu de terrain avec le Bayern a expiré fin juin. Actuellement, Goretzka, éliminé de la Coupe du monde avec l’Allemagne il y a très exactement un mois environ, entretient sa forme dans son club formateur, le VfL Bochum, avec un préparateur physique privé.

Les spéculations autour d’une arrivée de Goretzka à Barcelone ne sont d’ailleurs pas totalement nouvelles. Des informations avaient déjà circulé autour du passage à la nouvelle année, selon lesquelles le Barça et l’international allemand s’intéressaient l’un à l’autre. Fin janvier, Goretzka avait toutefois démenti tout contact avec Flick et compagnie : « J’ai lu que j’étais censé avoir contacté Hansi Flick à Barcelone. Je peux le démentir ici et maintenant. Non, quelque chose comme ça n’est pas nécessaire. Cela ne doit pas paraître arrogant », avait-il déclaré à Zeit.

Leon Goretzka à Barcelone ? Le milieu de terrain n’est pas une priorité pour le Barça

Qu’un rapprochement concret entre le Barça et Goretzka puisse désormais se produire semble lui aussi improbable, même si la situation des Catalans au milieu axial n’est actuellement pas optimale : Fermin Lopez travaille encore tout juste à son retour après une fracture du métatarse, qui l’a privé de la Coupe du monde. Et Frenkie de Jong s’est blessé au ligament latéral interne du genou pendant la Coupe du monde, et sera absent pour une durée indéterminée.

Selon Mundo Deportivo, Barcelone ne voit malgré tout aucun besoin urgent de recruter un nouveau milieu axial. Cela vaudrait même pas forcément dans le cas où Marc Casado partirait encore cet été. D’après les informations disponibles, le joueur formé au club pourrait s’en aller contre une offre d’environ 40 millions d’euros, et il existerait bel et bien des prétendants de renom.





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En matière de recrues, la priorité de Barcelone pour le reste du mercato estival ne se situe en tout cas pas au milieu axial, mais à la pointe de l’attaque. Après le départ de Robert Lewandowski, un nouvel avant-centre doit encore arriver, Julian Alvarez de l’Atlético de Madrid étant considéré comme la solution privilégiée. L’Argentin voudrait lui aussi absolument rejoindre le Barça et réfléchit même actuellement, selon un récent rapport du journal espagnol Sport, à la manière dont il pourrait forcer un transfert vers le club de ses rêves. L’Atlético n’est absolument pas disposé à vendre et aurait récemment rejeté une offre de Barcelone de 100 millions d’euros.

La Juventus Turin jugerait les exigences de Leon Goretzka trop élevées

Et Goretzka ? Depuis l’annonce de son départ du Bayern, il a d’abord longtemps été associé à un transfert en Italie. L’Inter Milan faisait figure d’option, puis cela aurait débouché sur un transfert à l’AC Milan. Ces dernières semaines, la Juventus Turin s’est finalement dégagée comme le candidat le plus chaud pour recruter Goretzka, mais les exigences financières du joueur de 31 ans seraient encore trop élevées pour la Juve. Selon les informations du portail partenaire de SPOX, calciomercato, Goretzka souhaiterait une prime à la signature de dix millions d’euros, et demanderait un salaire annuel de sept millions d’euros.

Le temps commence en tout cas à presser doucement pour Goretzka s’il veut avoir trouvé un nouveau club à temps pour le début de la nouvelle saison. En dehors de l’Europe, il existerait aussi une possibilité aux États-Unis pour son avenir, The Athletic ayant rapporté en juin un intérêt de Chicago Fire.