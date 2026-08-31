Selon un reportage d’Absolut Bayern, le défenseur central a été proposé à l’Ajax Amsterdam par ses conseillers. Le grand club néerlandais verrait ainsi en Ito un candidat pour le renfort défensif encore recherché.

Ce qui pourrait jouer en faveur de l’Ajax dans d’éventuels efforts de dernière minute : aux Pays-Bas, le mercato estival reste ouvert un peu plus longtemps et ne se ferme pas, comme en Allemagne, dès mardi (1er septembre), mais seulement mercredi (2 septembre). Il resterait donc un peu plus de temps pour boucler un deal pour Ito.

Dans l’absolu, un départ d’Ito de Munich n’aurait cependant rien de surprenant. Depuis des mois, des informations circulaient régulièrement selon lesquelles le Bayern laisserait partir le Japonais en cas d’offre satisfaisante. Les exigences du FCB en matière d’indemnité de transfert ne sont pas attestées, mais on devrait toutefois récupérer moins pour Ito que les 23,5 millions d’euros versés par le club lui-même à Stuttgart en 2024.

Quelle est la situation actuelle de Hiroki Ito au FC Bayern ?

Notamment en raison de nombreux pépins physiques, le joueur de 27 ans n’a jamais réussi à s’imposer comme titulaire au Bayern, et les perspectives de voir sa situation évoluer à l’avenir sont tout sauf bonnes. Ainsi, Ito n’est que le quatrième défenseur central derrière Dayot Upamecano, Jonathan Tah et Min-jae Kim. De plus, des apparitions à son poste secondaire de latéral gauche ne sont actuellement pas très probables non plus, compte tenu de la bonne densité à ce poste. Lors des deux premiers matches officiels de la nouvelle saison contre le Borussia Dortmund (Supercoupe, 2-1) et le VfB Stuttgart (5-1, Bundesliga), Ito est resté sur le banc pendant 90 minutes à chaque fois.

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Le joueur international japonais va-t-il donc quitter le champion record d’Allemagne juste avant la date limite des transferts, malgré un contrat valable jusqu’en 2028 ? L’Ajax offrirait une porte de sortie attrayante ; les Néerlandais se sont déjà renforcés cet été avec plusieurs joueurs expérimentés de renom, de Marc-Andre ter Stegen à Julian Brandt, en passant par Caio Henrique, Daley Blind et Sofyan Amrabat.

Combien de fois Hiroki Ito a-t-il joué jusqu’ici pour le FC Bayern ?

Après les départs, entre autres, de Josip Sutalo (à la Lazio Rome) et de Ko Itakura (au Borussia Mönchengladbach), un nouveau joueur pourrait tout à fait encore être utile dans l’axe de la défense, et l’on se tournerait peut-être pour cela vers Ito. L’ancien joueur de Stuttgart a disputé 31 matches officiels avec le Bayern au cours des deux dernières années. Il y a inscrit deux buts et délivré deux passes décisives.

Le FCB pourrait-il seulement se passer d’Ito, sans avoir le temps de recruter un remplaçant ? La profondeur d’effectif en défense permettrait tout à fait de donner le feu vert à un départ du Japonais ; en plus des trois cadres confirmés que sont Upamecano, Tah et Kim, Josip Stanisic pourrait aussi dépanner dans l’axe si nécessaire et ainsi prendre, en quelque sorte, la place d’Ito dans l’effectif.