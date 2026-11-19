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À la recherche de renforts en défense centrale, le Borussia Dortmund semble actuellement s’intéresser de près à la 2. Bundesliga.

Selon le kicker, le défenseur central Linus Gechter, qui évolue au Hertha BSC, solide leader de 2. Bundesliga , serait l’une des cibles prioritaires du BVB.

Formé au club berlinois, le joueur de 22 ans est l’un des éléments clés de l’excellent début de saison du Hertha, qui a récolté 31 points lors de ses onze premiers matches de championnat. À l’image de Joane Gadou, recruté par Dortmund l’été dernier , Gechter se distingue par sa présence physique et sa capacité à remporter les duels. Il a aussi beaucoup progressé dans le jeu ces derniers temps.

Autre atout de l’international allemand des moins de 21 ans : Gechter peut évoluer dans l’axe comme sur le côté droit de la défense. Le BVB étant parfois passé d’une défense à trois à une défense à quatre sous Niko Kovac ces derniers temps, cette polyvalence est loin d’être négligeable.

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Linus Gechter : une montée avec le Hertha avant de rejoindre le BVB ?

Le contrat de Gechter avec le Hertha expire par ailleurs en 2027. En l’état actuel des choses, il serait donc libre l’été prochain. Selon le kicker, un départ de Gechter en fin de saison est « un scénario réaliste », que le Hertha, qui compte actuellement dix points d’avance sur la troisième place, synonyme de barrage, parvienne ou non à remonter en Bundesliga.

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Si Dortmund passait à l’offensive dès le prochain mercato hivernal, ce serait certes la dernière occasion pour le club berlinois de percevoir une indemnité de transfert pour son jeune défenseur. Mais perdre un titulaire indiscutable en pleine saison serait évidemment très préjudiciable sur le plan sportif. Compte tenu de l’attachement de Gechter au Hertha, qu’il a rejoint à onze ans, il paraît en outre peu probable qu’il parte aussi facilement alors que la montée en Bundesliga est en vue.

Getty Images

Gechter avait fait ses débuts à 17 ans avec le Hertha, qui évoluait alors encore en Bundesliga. Après avoir été titulaire pendant une partie de sa première saison professionnelle, il a dû attendre pour s’imposer durablement. Il a ainsi été prêté à l’Eintracht Brunswick lors de la seconde moitié de la saison 2022-2023. De retour à Berlin après la relégation du Hertha en deuxième division, il a progressivement gagné sa place dans l’équipe et est désormais indispensable : il a disputé l’intégralité des 13 matches officiels du club depuis le début de la saison.

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Sa régularité en club lui a également permis de retrouver l’équipe d’Allemagne des moins de 21 ans. Il a jusqu’ici joué sept fois sous les ordres du sélectionneur Antonio Di Salvo et espère faire partie du groupe pour l’Euro des moins de 21 ans, organisé l’été prochain en Albanie et en Serbie.

Quelle est la situation du BVB en défense centrale ?

À Dortmund, la défense centrale est l’une des priorités de la planification de l’effectif à court et moyen terme. Waldemar Anton devrait prolonger son contrat, qui expire en 2028. Nico Schlotterbeck, l’autre défenseur central expérimenté et titulaire indiscutable, avait signé en avril un nouveau contrat courant jusqu’en 2031. Celui-ci contient toutefois une clause libératoire et un départ est loin d’être exclu, d’autant que de grands clubs comme le FC Barcelone se positionnent pour Schlotterbeck .

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Avec Gadou, le BVB compte déjà dans ses rangs un défenseur central d’avenir. Le joueur de 19 ans s’est montré convaincant depuis son arrivée au Borussia. En dehors de ce trio, beaucoup d’incertitudes entourent toutefois l’axe de la défense : Emre Can, absent depuis mars en raison d’une rupture du ligament croisé , vise un retour en janvier 2027. Il lui resterait ensuite un peu de temps pour convaincre le club de prolonger son contrat arrivant à échéance, mais l’issue est totalement incertaine.

Le contrat de Ramy Bensebaini expire lui aussi en fin de saison et, à l’heure actuelle, il paraît plutôt improbable que l’Algérien de 31 ans reste à Dortmund au-delà. Quant aux deux jeunes Filippo Mane et Luca Reggiani, ils n’ont pas encore réussi à s’imposer durablement, et un départ de Reggiani semble de plus en plus probable .

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Le directeur sportif du BVB, Ole Book, et ses collaborateurs cherchent donc des renforts pour la défense centrale. Outre Gechter, d’autres joueurs de deuxième division susciteraient l’intérêt de Dortmund, selon le kicker . Fynn Otto et Alexios Kalogeropoulos, du 1. FC Nuremberg, figureraient ainsi eux aussi sur les tablettes du BVB.