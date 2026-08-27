C’est ce que rapporte Sky. Toutefois, il n’y a « encore aucune approche directe » de la part du club saxon, comme l’indique le diffuseur. Après le départ du capitaine champion Lukas Hradecky, Andrich avait récupéré le brassard la saison dernière au Bayer, mais le nouvel entraîneur Carles Martinez l’en a désormais dépossédé. Un signe évident que l’Espagnol ne compte plus sur le milieu défensif de 31 ans. Martinez a nommé Edmond Tapsoba comme nouveau capitaine.

« Actuellement, c’est effectivement le cas : à ce poste au milieu de terrain, il tient d’abord plutôt un rôle secondaire. Il mérite de le savoir », avait récemment déclaré Martinez au sujet de la situation délicate d’Andrich à Leverkusen. Un transfert semble donc probable, d’autant que le Bayer ne mettrait vraisemblablement pas de bâtons dans les roues au vétéran. Selon le reportage, Leipzig a identifié, avec son nouvel entraîneur Martin Demichelis, un besoin dans l’axe du milieu de terrain de son effectif. Un transfert pourrait donc encore avoir lieu dans les jours restants avant la fermeture du mercato.

Sous les ordres du sélectionneur Julian Nagelsmann, Andrich était encore un élément incontournable dans l’entrejeu aux côtés de Toni Kroos lors de l’Euro 2024 en Allemagne. Le sélectionneur de l’Allemagne ne l’a toutefois plus retenu pour la Coupe du monde cet été, parce qu’Andrich n’occupait plus un poste de titulaire qu’en défense centrale la saison passée et qu’il y a commis plusieurs erreurs lourdes de conséquences.

Le joueur de 31 ans est arrivé à Leverkusen en 2021 en provenance de l’Union Berlin et totalise 197 matches de Bundesliga (20 buts, 13 passes décisives) dans sa carrière. Il a porté le maillot de la sélection allemande à 19 reprises depuis ses débuts en novembre 2023.