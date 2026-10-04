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Transfert spectaculaire de la star du Bayern ? Un ancien international anglais évoque un nouveau poste pour Harry Kane

UEFA Nations League A
Angleterre vs Tchéquie
Angleterre
Tchéquie

Que Kane soit un attaquant participatif, qui travaille aussi au repli, tout le monde le sait désormais. Stuart Pearce estime que le buteur du Bayern peut encore faire bien plus, jusqu’à un changement de rôle complet.

« Dans quelques années, quand il en aura assez de marquer un million de buts », a déclaré Pearce dans son rôle de consultant pour talkSPORT, « il jouera peut-être au milieu défensif. »

Pearce, ancien entraîneur de Manchester City et adjoint de Fabio Capello chez les Three Lions, a fait référence à Wayne Rooney, qui a été repositionné de l’attaque vers le milieu de terrain dans la dernière phase de sa carrière.

Selon Pearce, Kane pourrait encore continuer à marquer pendant un certain temps puis, depuis une position plus basse, grâce à « son intelligence de jeu et ses qualités de passe, jouer encore cinq ans comme quarterback pour l’Angleterre ».

Que dit Harry Kane à propos d’un changement de poste ?

Avec un Kane qu’on retrouvait partout sur le terrain, l’Angleterre a démantelé la Croatie 7-0 samedi. Le capitaine anglais a inscrit un doublé et a sans cesse permuté dans cette attaque fluide avec le sensationnel Jude Bellingham, Bukayo Saka ou Anthony Gordon, qui ont eux aussi marqué la rencontre de leur empreinte.

« Je plaisante toujours avec les gars en disant que j’aimerais un jour jouer défenseur central ou milieu défensif », a ensuite déclaré Kane, qui a souligné à quel point il prenait du plaisir à aider aussi dans le travail défensif. Le joueur de 31 ans a confié « avoir le sentiment que je peux être efficace, avec ou sans ballon ».

Kane a porté à 89 buts son avance déjà considérable en tant que meilleur buteur de l’histoire de l’Angleterre. Il est devenu le premier Anglais à inscrire au moins dix buts lors de trois années civiles différentes. S’il joue mardi contre la Tchéquie, il rejoindra la légende des gardiens Peter Shilton en tête du classement des joueurs les plus capés de son pays avec 125 sélections.

Avec Harry Kane en tête : les meilleurs buteurs de l’histoire de l’Angleterre

Place

Joueur

Buts

Matchs

Ratio (buts/match)

Activité

1

Harry Kane

89

124

0,72

depuis 2015

2

Wayne Rooney

53

120

0,44

2003–2018

3

Sir Bobby Charlton

49

106

0,46

1958–1970

4

Gary Lineker

48

80

0,60

1984–1992

5

Jimmy Greaves

44

57

0,77

1959–1967

6

Michael Owen

40

89

0,45

1998–2008

7

Vivian Woodward

38

32

1,19

1903–1911

8

Nat Lofthouse

30

33

0,91

1950–1958

9

Alan Shearer

30

63

0,48

1992–2000

10

Sir Tom Finney

30

77

0,39

1946-1958


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