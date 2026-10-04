« Dans quelques années, quand il en aura assez de marquer un million de buts », a déclaré Pearce dans son rôle de consultant pour talkSPORT, « il jouera peut-être au milieu défensif. »

Pearce, ancien entraîneur de Manchester City et adjoint de Fabio Capello chez les Three Lions, a fait référence à Wayne Rooney, qui a été repositionné de l’attaque vers le milieu de terrain dans la dernière phase de sa carrière.

Selon Pearce, Kane pourrait encore continuer à marquer pendant un certain temps puis, depuis une position plus basse, grâce à « son intelligence de jeu et ses qualités de passe, jouer encore cinq ans comme quarterback pour l’Angleterre ».

Que dit Harry Kane à propos d’un changement de poste ?

Avec un Kane qu’on retrouvait partout sur le terrain, l’Angleterre a démantelé la Croatie 7-0 samedi. Le capitaine anglais a inscrit un doublé et a sans cesse permuté dans cette attaque fluide avec le sensationnel Jude Bellingham, Bukayo Saka ou Anthony Gordon, qui ont eux aussi marqué la rencontre de leur empreinte.

« Je plaisante toujours avec les gars en disant que j’aimerais un jour jouer défenseur central ou milieu défensif », a ensuite déclaré Kane, qui a souligné à quel point il prenait du plaisir à aider aussi dans le travail défensif. Le joueur de 31 ans a confié « avoir le sentiment que je peux être efficace, avec ou sans ballon ».

Kane a porté à 89 buts son avance déjà considérable en tant que meilleur buteur de l’histoire de l’Angleterre. Il est devenu le premier Anglais à inscrire au moins dix buts lors de trois années civiles différentes. S’il joue mardi contre la Tchéquie, il rejoindra la légende des gardiens Peter Shilton en tête du classement des joueurs les plus capés de son pays avec 125 sélections.

Avec Harry Kane en tête : les meilleurs buteurs de l’histoire de l’Angleterre

Place Joueur Buts Matchs Ratio (buts/match) Activité 1 Harry Kane 89 124 0,72 depuis 2015 2 Wayne Rooney 53 120 0,44 2003–2018 3 Sir Bobby Charlton 49 106 0,46 1958–1970 4 Gary Lineker 48 80 0,60 1984–1992 5 Jimmy Greaves 44 57 0,77 1959–1967 6 Michael Owen 40 89 0,45 1998–2008 7 Vivian Woodward 38 32 1,19 1903–1911 8 Nat Lofthouse 30 33 0,91 1950–1958 9 Alan Shearer 30 63 0,48 1992–2000 10 Sir Tom Finney 30 77 0,39 1946-1958



