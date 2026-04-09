Selon A Spor, Galatasaray prépare une opération majeure pour le mercato estival : recruter simultanément Mohamed Salah et Virgil van Dijk, deux stars de Liverpool, afin de donner un nouvel élan à son projet sportif.

Selon le média turc « A Spor », le club stambouliote réitère son intérêt pour recruter le duo Mohamed Salah et Virgil van Dijk lors du prochain mercato estival.

Mohamed Salah a officiellement annoncé son départ de Liverpool en fin de saison, après neuf années couronnées de succès sur la pelouse d’Anfield.

Selon le média, le club stambouliote entend agir vite pour anticiper le mercato et profiter de l’expiration imminente du contrat de l’Égyptien, qui devrait donc partir libre.

Virgil van Dijk, récemment critiqué après la défaite 0-2 contre le Paris Saint-Germain en quart de finale aller de la Ligue des champions, pourrait profiter de cette situation pour changer d’air.

Le club stambouliote souhaite attirer des renforts de premier plan en provenance de la Premier League afin de bâtir une équipe capable de briller sur la scène européenne, notamment en Ligue des champions.

Van Dijk est vu comme le rêve défensif du président Dursun Özbek, déterminé à offrir à son arrière-garde un nom de premier plan.

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Un nouveau rebondissement complique par ailleurs le dossier du retour de Cancelo en provenance de Barcelone.



Le duo Salah-Van Dijk figure parmi les joueurs les plus emblématiques de l’histoire récente de Liverpool, ayant contribué à de nombreux titres, dont la Ligue des champions.