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imago-sport-1061025084.jpgUwe Kraft
Jeroen van Poppel

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Transfert sensationnel : Liverpool trouve, à la surprise générale, un accord avec le FC Barcelone

Mercato
Liverpool
FC Barcelone
R. Araujo

Liverpool est sur le point de recruter Ronald Araújo en provenance du FC Barcelone, dans une opération très surprenante. Le journaliste mercato Fabrizio Romano a annoncé vendredi soir, avec son célèbre « here we go », que les clubs ont trouvé un accord pour un prêt.

Le cador anglais est depuis un certain temps à la recherche de renforts en défense. Avec Araújo, le manager Andoni Iraola s’offre un défenseur capable d’évoluer à plusieurs postes.

L’Uruguayen de 27 ans peut jouer aussi bien dans l’axe qu’à droite de la défense. Jeremie Frimpong voit donc notamment arriver un concurrent sur le flanc droit à Liverpool.

C’est précisément cette polyvalence qui rendait Araújo intéressant pour Liverpool. Iraola voulait élargir ses options défensives et semble y être parvenu avec l’arrivée de l’international.

Sous contrat avec Barcelone depuis 2018, Araújo est devenu un élément important en Catalogne. La saison dernière, l’entraîneur Hansi Flick l’avait désigné capitaine après le prêt de Marc-André ter Stegen à Gérone.

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Au cours de ses années à Barcelone, Araújo a également garni son palmarès. Avec le géant espagnol, il a été sacré champion à trois reprises et a remporté deux fois la Coupe du Roi.

Selon Romano, il s’agit dans un premier temps d’un prêt. Liverpool a également réussi à inclure dans l’accord une option d’achat non obligatoire. Le montant que Liverpool devra payer s’il décide de lever cette option n’est pas encore connu.

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