Selon les informations du journaliste algérien Brahim Hanifi, qui travaille notamment pour la chaîne privée Echorouk TV News, le Paris Saint-Germain souhaite recruter ce technicien hors pair « à tout prix ».

Maza, lui aussi Algérien et déjà sélectionné 24 fois en équipe nationale, compte sans aucun doute parmi les meilleurs jeunes talents de Bundesliga. Depuis son arrivée à la Werkself à l’été 2025, en provenance du Hertha BSC pour douze millions d’euros, il s’est imposé comme un titulaire indiscutable à Leverkusen.

Sous les ordres de Carles Martinez, il est aussi devenu la pièce maîtresse de l’attaque. Cette saison, il a déjà été impliqué dans six buts en huit matches officiels. À seulement 20 ans, il a inscrit trois buts et délivré trois passes décisives en Bundesliga, en Ligue Europa et en Coupe d’Allemagne.

Le Bayer Leverkusen veut déjà prolonger Maza : jusqu’à quand est-il sous contrat ?

Il n’est donc pas étonnant que, selon les informations qui circulent, le Bayer travaille déjà en coulisses à une prolongation de son contrat. Le contrat actuel de Maza court pourtant jusqu’en 2030. Une augmentation de salaire pourrait l’inciter à rester au-delà de l’été.

Au PSG, ce milieu de terrain très prometteur s’intégrerait parfaitement au système de Luis Enrique. Sa polyvalence, en particulier, aurait séduit l’entraîneur parisien : Martinez l’a récemment utilisé aussi bien au poste de numéro 10 que sur les ailes.

Une bataille pour sa signature se dessine toutefois si Maza ne prolonge pas à Leverkusen. Outre le PSG, le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid, Arsenal FC et Tottenham Hotspur auraient également manifesté leur intérêt. En cas de vente, le Bayer pourrait au moins réaliser une énorme plus-value sur son transfert.

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