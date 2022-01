Le transfert d'Ikoné de Lille à la Fiorentina va rapporter de l'argent au PSG !

Le 2 juillet 2018, alors que la France vibrait aux exploits des Bleus à la Coupe du monde, Jonathan Ikoné était vendu par le PSG à Lille pour un montant de cinq millions d'euros et un contrat portant sur cinq années (soit jusqu'en juin 2023).

Si le prix de vente d'Ikoné était peu élevé, c'est parce que le PSG avait négocié un pourcentage à la revente qui avait été fixé à 50% d'une éventuelle plus-value réalisée par le LOSC.

Or, vendredi, pour le dernier jour de l'année 2021, le LOSC a annoncé la vente de Jonathan Ikoné à la Fiorentina.

Selon les informations du journal Le Parisien, le montant du transfert s'élève à 15 millions d'euros (14 millions d'euros plus un million lié à des bonus) ce qui devrait ainsi permettre au PSG de toucher 5 millions d'euros !

Ce n'est pas la première fois que le PSG réalise une telle opération. Cela avait déjà été le cas avec Giovani Lo Celso, vendu au Betis Séville avec un pourcentage à la revente (20%). Et lorsque l'Argentin a quitté l'Espagne pour rejoindre Tottenham en 2019, le PSG a récupéré entre six et sept millions d'euros.

Le Parisien précise que d'autres anciens joueurs du PSG peuvent encore rapporter de l'argent au club : Antoine Bernede (RB Salzbourg, 20% en cas de revente), Timothy Weah (Lille, entre 10 et 15% en cas de revente) et Arthur Zagre (Monaco, en prêt à Utrecht, 15% en cas de revente).

Par ailleurs, il n'y a pas qu'avec le pourcentage à la revente que Jonathan Ikoné va rapporter de l'argent au PSG. L'attaquant ayant été formé au PSG de ses 12 ans à ses 18 ans, le club parisien va percevoir des indemnités de formation de quelques milliers d'euros.