Au micro de Sky, Baumann a annoncé que l’opération n’avait finalement pu être bouclée que quelques secondes avant la clôture du mercato : « Quand nous avons reçu la confirmation que tout avait été téléchargé dans le système de la DFB, il restait 35 secondes avant la fin du mercato. »

La technique s’est surtout révélée être un obstacle inattendu. « Ce qu’était autrefois le fax est aujourd’hui le monde numérique avec des choses comme la signature numérique », a expliqué Baumann, qui occupe depuis 2025 le poste de directeur général sportif de Schalke.

Faute de temps, la visite médicale de Hwang n’a d’ailleurs été effectuée qu’après la signature officielle. « Bien sûr, c’est un certain risque, mais dans le cadre d’un prêt de dix mois, cela reste mesuré. Si nous avions investi trois millions d’euros, nous ne l’aurions pas fait », a expliqué Baumann.

Schalke a officialisé hier mardi le prêt du Sud-Coréen de 30 ans. Hwang est prêté par les Wolverhampton Wanderers pour la saison à venir, et il n’y aurait pas d’option d’achat.

Quand Hee-chan Hwang fera-t-il ses débuts avec le FC Schalke 04 ?

Après Satoshi Tanaka (Düsseldorf), Junior Dina Ebimbe (Francfort), Junior Adamu (Fribourg), Kevin Müller (Heidenheim), Maximilian Wöber (Leeds) et Robin Gosens (Florence), l’attaquant est la sixième recrue externe des Knappen. En outre, les contrats arrivés à expiration d’Edin Dzeko et de Loris Karius ont été prolongés.

Hwang pourrait déjà faire ses débuts avec S04 samedi prochain, lorsque les Königsblauen recevront le Bayern Munich en Bundesliga. Lors de la première journée, Schalke s’était incliné 3-0 contre le FC Augsbourg pour son retour en Bundesliga.