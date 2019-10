Transfert d'Emiliano Sala : Cardiff va faire appel auprès du TAS

Condamné à verser six millions d'euros à Nantes, le club gallois conteste la décision de la Fifa et compte saisir le Tribunal Arbitral du Sport.

Le litige financier et juridique se poursuit entre le FC et , dans le cadre du transfert d'Emiliano Sala, décédé en janvier dernier lors d'un accident d'avion intervenu dans la Manche. Sa disparition avait provoqué une vive vague d'émotions auprès des supporters nantais et des suiveurs de la

Condamné par la FIFA à verser six millions d'euros d'indemnités de transfert aux Canaris, le club gallois a décidé de contester cette décision. La formation de Championship a ainsi saisi le Tribunal Arbitral du Sport en faisant appel.

Ce transfert s’était conclu sur la base d’une indemnité initiale de 17 millions d'euros. Mais suite au décès de l'attaquant argentin, les dirigeants gallois ont contesté l’opération et ont refusé de signer le chèque.

Le patron des Bluebirds, Mehmet Dalman, a justifié cette démarche en indiquant qu’il existait des failles contractuelles dans ce dossier. Il a aussi tenté de faire condamner Willie McKay, l’agent impliqué dans ce transfert.