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L’avenir de Phil Foden à Manchester City suscite des interrogations, mais Richard Dunne a déclaré à GOAL que le joueur formé au club ne songeait pas à un transfert : il veut devenir un « héros » pour le club qui l’a fait connaître. S’il devait partir, ce serait plutôt à contrecœur et, selon Dunne, hors de la Premier League.

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Foden reste fidèle à un seul club pour le moment

Rien n’indique qu’un changement de club soit envisagé à l’approche du mercato de janvier 2027. Foden n’a signé un nouveau contrat que cet été, un bail qui court jusqu’en 2030 , avec une option de prolongation de 12 mois supplémentaires.

En l’état, l’international anglais est en passe de passer toute sa carrière dans le même club. Il a fait ses débuts professionnels en novembre 2017, à 17 ans. Depuis, il a disputé plus de 370 matches, remportant au passage six titres de Premier League et une Ligue des champions.

Mais il peine dernièrement à enchaîner les bonnes performances. Il s’est parfois retrouvé sur le banc de City et a subi la déception de ne pas être retenu pour la Coupe du monde 2026. Un départ pourrait-il aider le milieu de terrain de 26 ans à retrouver son éclat ?

Un transfert serait-il bénéfique au milieu de terrain ?

Interrogé à ce sujet, Dunne, ancien capitaine de City qui s’exprimait dans le cadre d’un partenariat avec IrishBetting.ie, a confié à GOAL : « J’adore Phil Foden. J’ai adoré le regarder jouer au fil des années, alors j’aurais beaucoup de mal à dire que oui, c’est le bon moment.

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« Parfois, ce n’est pas aussi simple. Il ne suffit pas de partir ailleurs. S’il devait partir, cela ne changerait rien, parce que ses performances dépendent de lui, pas d’un nouveau club ou d’une nouvelle situation.

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« Je pense toujours qu’il peut retrouver son meilleur niveau à Man City. Je crois simplement que les circonstances doivent changer pour lui. Il doit probablement être plus exigeant envers lui-même. Il doit faire en sorte que sa présence dans l’équipe ne soit plus une question pour l’entraîneur.

« Il doit s’assurer que l’entraîneur le choisisse. Il doit être le meilleur à l’entraînement chaque jour. Il a retrouvé par moments cette saison le niveau de ses meilleures performances, mais il n’a pas réussi à le maintenir dans la durée. C’est ce qu’il doit rechercher.

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« Je ne connais pas Phil, mais s’il quittait Man City, je ne pense pas qu’il partirait de gaieté de cœur. Je pense qu’il voudrait achever son parcours à Man City, que ce soit à la fin de sa carrière ou non, en héros, en joueur ayant marqué le club de son empreinte, comme quelqu’un dont tous les supporters se souviendront en se disant qu’il n’a pas simplement réussi une ou deux bonnes saisons, mais vécu une carrière remplie de souvenirs et de performances de qualité.

« Je pense toujours qu’il peut y parvenir. Il doit donc tout faire pour retrouver ce niveau, plutôt que de partir en espérant le retrouver ailleurs, dans un club pour lequel il n’éprouverait pas le même attachement. Il n’aurait probablement pas les mêmes exigences personnelles. Je pense que tout dépend de lui et de sa capacité à retrouver son meilleur niveau à Man City. »

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Foden pourrait-il être tenté par l’étranger ?

Relancé sur la possibilité que Foden parte à l’étranger s’il venait à quitter City, tant il est difficile de l’imaginer jouer pour une autre équipe en Angleterre , Dunne a ajouté : « Je l’imagine, oui. Je dirais que City hésiterait à le vendre à un autre club de Premier League.

« Je pense que Phil hésiterait probablement, lui aussi, à enfiler un autre maillot et à revenir jouer à l’Etihad. Il faudrait donc que ce soit à l’étranger, et que ce soit un transfert majeur, car il a énormément de talent, de qualités et le potentiel pour devenir l’un des meilleurs joueurs du monde.

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« À titre personnel, je pense que pour moi, pour les supporters, pour le club et pour Phil, s’il peut retrouver son meilleur niveau à Man City, cela doit être la priorité absolue. »

Man City attend davantage de son meneur de jeu

Foden a inscrit un triplé en Ligue des champions cette saison, face à l’AEK Athènes, mais n’a marqué qu’une seule fois en Premier League . Il a été expulsé lors du derby de City contre son grand rival Manchester United en septembre.

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Thomas Tuchel ne l’a pas rappelé en sélection pour les rencontres de Ligue des nations de l’UEFA en novembre. D’importantes décisions devront être prises quant à l’avenir à court et à long terme de celui qui fut autrefois présenté comme le plus grand des espoirs.