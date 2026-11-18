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Selon un article de presse publié ce mercredi, l'arrivée de l'Argentin Mauricio Pochettino à Manchester United rapproche le club d'un pas de la signature de l'héritier annoncé de la légende Lionel Messi, star de l'Inter Miami.

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Manchester United a annoncé la nomination de l'Argentin Mauricio Pochettino au poste d'entraîneur principal, en remplacement de Michael Carrick, limogé. Le nouveau technicien prendra officiellement ses fonctions à compter de ce mercredi, une fois achevés ses engagements avec la sélection des États-Unis lors des deux matchs de l'actuelle trêve internationale.

Dans un communiqué officiel publié vendredi, le club anglais a confirmé être parvenu à un accord avec la Fédération américaine de football afin de permettre à Pochettino et aux membres de son staff de quitter la sélection américaine à l'issue de leurs obligations avec celle-ci.

De son côté, le journal « The Sun » a indiqué aujourd'hui que Nico Paz venait de rappeler opportunément à Manchester United son statut de star montante, en inscrivant deux superbes buts avec l'Argentine.

Âgé de 22 ans, Paz est considéré comme l'héritier annoncé du maillot numéro 10 de Lionel Messi en sélection argentine. Il est également une cible de Manchester United, alors qu'il réalise une superbe saison avec Côme en Serie A.

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Paz a ouvert le score d'une frappe surpuissante en pleine lucarne lors de la large victoire de l'Argentine face au Costa Rica (7-0), avant de décocher une frappe puissante de l'autre pied depuis l'entrée de la surface pour porter la marque à 3-0.

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L'arrivée du nouvel entraîneur de Manchester United, Mauricio Pochettino, pourrait aider les Red Devils dans leurs démarches pour recruter son compatriote argentin, même si le Real Madrid dispose d'une option de 80 millions d'euros pour rapatrier le milieu de terrain en 2027.

Son premier but avec l'Argentine, mardi, était la copie conforme de la frappe lointaine avec laquelle Côme avait ouvert le score lors de sa large victoire face à United (4-1) le mois dernier.

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Paz est devenu l'un des jeunes talents les plus convoités du football mondial après un excellent début de saison.

Pochettino devrait être soutenu lors du mercato d'hiver en janvier prochain, Manchester United étant susceptible de se mettre en quête d'un défenseur et d'un attaquant.

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Le nom de Paz a été associé à Arsenal, Chelsea et Manchester United, tandis que le Paris Saint-Germain suivrait également sa progression.

Nico Paz a été directement impliqué sur un but toutes les 81 minutes cette saison, avec six buts et huit passes décisives à son actif.

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Grâce à sa grande taille, il supporte l'impact physique avec plus d'aisance que de nombreux numéros 10 traditionnels.

Qui est Nico Paz ?

Paz est le fils de Pablo Paz, qui a joué avec l'Argentine lors de la Coupe du monde 1998, et il est né à Tenerife, en Espagne.

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Il a commencé sa carrière professionnelle au Real Madrid, où il a passé trois ans avec l'équipe réserve, sans parvenir à s'imposer en équipe première, avant de rejoindre Cono, où il a crevé l'écran.

Avec la retraite internationale de Lionel Messi, la sélection argentine sera contrainte de confier son maillot numéro 10 à un autre joueur dès le premier match officiel, et de nombreuses sources affirment que Nico Paz sera le joueur qui portera ce maillot mythique à l'avenir.