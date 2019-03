Transféré au Bayern Munich, Lucas Hernandez est le défenseur le plus cher de l'histoire après Virgil Van Dijk

Lucas Hernandez, transféré au Bayern Munich pour 80M€, devient le deuxième défenseur le plus cher de l'histoire.

C'est officiel : Lucas Hernandez poursuivra sa carrière au Bayern Munich.

Le transfert du champion du monde français a été confirmé ce mercredi. "C’est la décision la plus difficile et la plus importante que j’ai eu à prendre dans ma carrière", a reconnu le défenseur. "L'Atletico signifie beaucoup pour moi parce que c'est là que j'ai grandi en tant que joueur et que je suis devenu le joueur que je suis. J'ai eu du mal à dire non à l'Atletico (qui lui proposait une prolongation, ndlr), mais ma décision est de relever un nouveau défi au ".

Formé à l'Atlético de Madrid, qui l'a aussi lancé dans le grand bain, Lucas Hernandez va néanmoins rapporter un joli pactole au club madrilène. L'indemnité de son transfert au Bayern atteint en effet 80 millions d'euros. Avec cette transaction, Lucas Hernandez devient donc le défenseur le plus cher de l'histoire derrière le Néerlandais Virgil van Dijk, transféré de à pour 84 millions d'euros en janvier 2018.

Dans le classement symbolique des défenseurs les plus onéreux du circuit, on retrouve de nombreux joueurs récents, symboles d'une inflation constante ces dernières années. Il est intéressant de noter que deux Français ont leur place dans le top 5 puisque Aymeric Laporte (transféré de l' à pour 65M€) et Benjamin Mendy (lui aussi transféré à Manchester City, en provenance de , pour 57,5M€) suivent Hernandez aux 3ème et 4ème rangs. Un autre défenseur de City, l'Anglais Kyle Walker (57M€) complète le top 5.