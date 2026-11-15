Trajectoire inverse à 80 millions d'euros : Milan fait appel à Kaká pour arracher une star du Real

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Milan estime que renouer avec l'un de ses anciens joueurs vedettes pourrait lui ouvrir la voie vers un transfert de prestige en provenance du Real Madrid, alors que le club italien est à la recherche d'un nouvel attaquant et que plusieurs parties sont engagées dans les négociations.

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Le quotidien italien « La Gazzetta dello Sport » a rapporté que Kaka pourrait jouer un rôle pour aider le Milan AC à recruter son compatriote Endrick lors du mercato hivernal du mois de janvier prochain, en prenant contact avec le joueur et en le convainquant de tenter une nouvelle aventure à San Siro.

Le club italien étudie la possibilité de transmettre une offre au Real Madrid pour obtenir le prêt de l'attaquant brésilien, avec l'intégration dans l'accord d'une clause d'achat pour environ 60 millions d'euros, en plus de variables financières. Cette démarche intervient au moment où l'équipe de l'entraîneur Ruben Amorim cherche un nouvel attaquant durant le mois de janvier.

Gerry Cardinale, propriétaire du Milan AC, entretient de bonnes relations avec l'agence « Roc Nation », qui représente Endrick, et il avait déjà demandé l'été dernier à être informé de toute décision relative à l'avenir du joueur, ce qui reflète l'intérêt du club italien pour le recruter depuis un certain temps.

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L'intérêt pour l'attaquant brésilien ne se limite pas au Milan AC, puisque l'AS Roma suit également sa situation, tout comme des clubs d'Angleterre et de France qui surveillent la possibilité de le recruter dans la période à venir, selon ce qu'a rapporté le site Defensa Central d'après le quotidien italien.

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Dans ce contexte, Kaka, ancienne star du Milan AC et du Real Madrid, pourrait intervenir pour discuter avec son compatriote de l'aventure qui l'attend en Italie. Son rôle potentiel se concentrerait sur le fait de convaincre le joueur, tandis que les détails financiers et les conditions du transfert, y compris ce qui se passera après la fin du prêt, resteront soumis aux négociations entre les deux clubs.

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Dossier Endrick : les options du Milan AC et la clause du Real

Parmi les options qui s'offrent au Milan AC figurent le recrutement d'Endrick sous forme de prêt avec option d'achat, ou un accord portant sur un achat obligatoire à la fin de la saison. Dans le premier cas, le club italien aura le dernier mot quant à la conservation du joueur, tandis que la seconde option l'obligerait à boucler le transfert selon les conditions convenues dès le mois de janvier.

Parmi les clauses qui pourraient figurer dans l'accord, le Real Madrid conserverait un droit de rachat d'Endrick pour 80 millions d'euros, dans le cas où il serait transféré définitivement au Milan AC et où le club espagnol souhaiterait le récupérer à l'avenir. Cette clause offre au club merengue la possibilité de réintégrer l'attaquant dans ses rangs s'il décide de s'en séparer à l'étape actuelle.

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Selon des rapports médiatiques espagnols, Endrick souhaite quitter le Real Madrid durant le mercato hivernal, en raison de son besoin d'obtenir davantage de temps de jeu, alors que la direction du club semble prête à écouter les offres présentées pour le recruter. De l'autre côté, José Mourinho souhaite conserver l'attaquant brésilien au sein de son effectif, si bien que sa prochaine destination reste liée à l'issue des négociations.

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