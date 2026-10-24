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imago-sport-1047183984.jpgMatthias Koch
Andreas Koenigl
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« Traitez tout le monde de la même manière ! » Mesut Özil réclame à la FIFA le retour de la Russie et établit un parallèle avec Israël

Istanbul Basaksehir
Zenit St. Petersburg
Jeux d'amitié des clubs
Mesut Özil

L’ancien international allemand Mesut Özil a lancé un appel à l’instance dirigeante du football mondial lors d’un événement et réclame le retour de la Russie.

Özil était présent à un match de vétérans entre Istanbul Basaksehir et le Zénith Saint-Pétersbourg. Après la victoire 3-2 du club de la métropole turque, le champion du monde 2014 a profité de l’occasion pour prendre clairement position sur le plan politique et adresser une demande à la FIFA.

« Le football a toujours contribué à la paix. Tant que nous n’avons pas tenu compte de l’origine ni de la foi des gens, le football les a toujours rassemblés. Comme vous le savez, il n’y a pas eu d’embargo contre les équipes israéliennes, mais il y en a eu un contre les équipes russes », a déclaré Özil.

Il a donc lancé cet appel à la FIFA : « Qu’elle abandonne le deux poids, deux mesures et traite tout le monde de la même manière ! » Après l’attaque russe contre l’Ukraine, contraire au droit international, la FIFA et l’UEFA ont sanctionné les équipes russes et les ont exclues de leurs compétitions. Özil s’est désormais prononcé en faveur de la levée de ces mesures.

Les liens politiques des deux clubs rendent ces propos particulièrement sensibles : le Zénith Saint-Pétersbourg bénéficierait du soutien du chef du Kremlin, Vladimir Poutine, tandis que le président turc Recep Tayyip Erdogan est considéré comme un partisan de Basaksehir et connaîtrait aussi très bien la famille Özil. Les enfants du joueur de 38 ans seraient même autorisés à appeler le président « papy ».

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Özil lui-même a régulièrement nourri des ambitions politiques par le passé. L’an dernier, il a été élu par les membres du parti à la direction de l’AKP, le parti d’Erdogann, d’orientation islamique strictement conservatrice. AKP signifie « Parti de la justice et de l’essor ».

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