Le départ d'Alex Ferguson d'Aberdeen ne fut pas un simple transfert d'un entraîneur à succès vers un club plus grand, mais la fin d'une ère exceptionnelle dans l'histoire du club écossais, et le début d'un parcours qui allait devenir l'une des plus grandes histoires de réussite de l'histoire du football. Alors que les supporters d'Aberdeen rêvaient de voir rester celui qui avait ramené le club sur les podiums continentaux et nationaux, Ferguson prit une décision surprise en rejoignant Manchester United, laissant derrière lui colère, choc et déception.

« Je pense qu'il fait un faux pas, et je crois qu'il le regrettera », commentait ainsi l'un des supporters d'Aberdeen à propos de la décision en novembre 1986, exprimant le sentiment d'une large frange du public qui ne comprenait pas comment l'homme qui avait bâti la gloire du club pouvait partir de cette façon.

Mais ce que ce supporter, comme bien d'autres, n'imaginait pas, c'est que l'entraîneur écossais avait rendez-vous avec l'écriture d'une nouvelle histoire en Angleterre, et que les 26 années suivantes allaient faire de lui l'un des plus grands entraîneurs que le monde du football ait connus.

À l'occasion du quarantième anniversaire du jour où Ferguson quitta Aberdeen pour Manchester United, la British Broadcasting Corporation, la « BBC », est revenue sur les détails de ces moments, des coulisses de l'annonce de l'accord aux réactions des supporters, des joueurs et des dirigeants, jusqu'à l'évaluation de la décision quatre décennies plus tard.

Huit années de gloire : Ferguson réalise le miracle d'Aberdeen

Avant que son nom ne devienne synonyme de succès à Manchester United, Alex Ferguson s'était déjà forgé une place exceptionnelle en Écosse, après avoir mené Aberdeen vers une période dorée à laquelle le club n'était pas habitué, en l'espace de huit années.

Sous sa direction, l'équipe des « Dons » parvint à briser la domination traditionnelle des deux géants du football écossais, les Rangers et le Celtic, en remportant trois titres de champion d'Écosse et quatre Coupes d'Écosse, auxquels s'ajoutèrent la Coupe des coupes et la Supercoupe de l'UEFA.

Ces accomplissements n'étaient pas qu'une série de trophées, mais un tournant historique qui fit d'Aberdeen l'un des clubs européens les plus en vue de cette période, et donna à ses supporters le sentiment que l'équipe vivait une ère qui pourrait durer de longues années.

C'est pourquoi il ne fut pas facile pour les supporters d'accepter l'idée du départ de l'homme à l'origine de ces succès, d'autant que Ferguson avait offert au club une stabilité sportive et des résultats exceptionnels, qui faisaient apparaître son départ comme la fin d'un projet entier.

Un journaliste découvre l'accord, une bouteille de champagne révèle le secret

Le 6 novembre 1986, le journaliste et présentateur sportif de la British Broadcasting Corporation, la « BBC », en Écosse, Rodie Forsyth, avait rendez-vous avec l'une des plus importantes nouvelles de sa carrière professionnelle.

Son rédacteur en chef lui avait en effet demandé de se rendre à Aberdeen pour vérifier les rumeurs faisant état de négociations entre Alex Ferguson et Manchester United, alors que l'on parlait de plus en plus d'un rapprochement de l'entraîneur écossais avec la prise en main du club anglais.

Le vol que Forsyth prit depuis Glasgow était bondé de journalistes, mais la plupart ne se rendaient pas sur place pour couvrir l'actualité du football, mais pour suivre les retombées de la catastrophe de l'écrasement d'un hélicoptère de type Chinook dans les îles Shetland, qui avait causé la mort de 43 personnes.

Dès son arrivée à Aberdeen, Forsyth entama sa quête de vérité, jusqu'à ce que le hasard le conduise à l'endroit où Ferguson rencontrait Martin Edwards, le président de Manchester United à l'époque, à l'intérieur d'un hôtel de l'aéroport.

Le journaliste raconte que sa découverte du lieu s'est produite de manière inattendue, après avoir passé un appel téléphonique demandant à parler à « M. Edwards venu de Manchester », l'employé de la réception lui ayant alors indiqué que ce dernier se trouvait dans la zone du restaurant.

Forsyth raconte : « J'ai entendu des voix, je me suis dirigé vers leur source, et là j'ai trouvé Martin Edwards et Alex Ferguson. Je lui ai demandé directement : êtes-vous le nouvel entraîneur de Manchester United ? Il m'a répondu : oui. »

La scène était plus explicite encore que ce que le journaliste avait imaginé, car il y avait une bouteille de champagne sur la table, avant que Ferguson ne lui en verse un peu dans une coupe, que Forsyth leva pour féliciter l'entraîneur écossais de son nouveau poste.

Après une brève conversation, le journaliste s'empressa de contacter la salle de rédaction de la British Broadcasting Corporation pour confirmer la nouvelle, qui devint l'un des grands titres de l'actualité sportive de cette journée.

Forsyth a ajouté : « La catastrophe de Sumburgh faisait la une des principaux titres de l'actualité, tandis qu'Alex Ferguson faisait la une des titres sportifs. Ce fut une journée riche en événements d'actualité, en sport et en diffusion médiatique, l'une de ces journées que l'on ne peut oublier de toute sa carrière professionnelle ou de toute sa vie. »

« Il le regrettera » : la colère des supporters face à la décision du départ

L'annonce du transfert de Ferguson ne fut pas une nouvelle ordinaire pour les supporters d'Aberdeen, qui se retrouvèrent face à une réalité difficile : l'entraîneur qui avait mené leur équipe à une gloire sans précédent avait décidé de partir, laissant derrière lui un projet qui semblait capable de continuer à moissonner les trophées.

Le même jour, l'émission « Reporting Scotland » de la British Broadcasting Corporation rapporta les réactions des supporters depuis le « Pittodrie Bar », où se mêlaient tristesse, colère et stupéfaction.

L'un des supporters était convaincu que Ferguson commettait une grave erreur en quittant le club, déclarant : « C'est regrettable pour Aberdeen, et je pense qu'il fait un faux pas, et je crois qu'il le regrettera dans quelques années. »

Un autre supporter ne se contenta pas d'exprimer sa déception, mais adressa une critique directe à l'entraîneur écossais, en rappelant ses prises de position passées à l'égard des joueurs qui quittaient Aberdeen en quête de meilleures opportunités.

Il déclara : « Ferguson faisait la morale sur l'importance d'avoir des joueurs loyaux, et il enviait les Rangers et le Celtic de posséder des joueurs de ce genre. Autrement dit, il reprochait à ses joueurs de quitter Aberdeen, mais lui-même a donné un exemple totalement contraire lorsqu'il a décidé de partir. »

Ces mots reflétaient la contradiction que ressentaient certains supporters : l'homme qui exigeait de ses joueurs la loyauté envers le club choisit lui-même de quitter l'équipe lorsqu'il obtint l'occasion de rejoindre l'un des plus grands clubs d'Angleterre.

« Un coup dévastateur » : Aberdeen perd son entraîneur et son staff dirigeant

Les répercussions du départ de Ferguson ne se limitèrent pas aux supporters, mais s'étendirent à la direction du club et aux joueurs, qui se retrouvèrent face à une nouvelle réalité après des années de travail sous la direction de l'entraîneur écossais.

Ian Donald, qui occupait alors le poste de vice-président d'Aberdeen, décrivit le départ de Ferguson comme « un coup dévastateur », soulignant la grande rapidité avec laquelle tout s'était produit.

Il déclara dans des propos remontant à 1986 : « Tout s'est passé à une vitesse fulgurante, presque du jour au lendemain. Hier encore, nous avions peut-être le meilleur staff dirigeant de Grande-Bretagne, et voilà que nous les perdons tous les deux. »

Il faisait référence à Ferguson et à son adjoint qui partit avec lui à Manchester United, dans un coup qui ne fut pas seulement sportif, mais qui toucha la structure administrative et technique ayant contribué à bâtir les succès d'Aberdeen.

À l'intérieur du vestiaire, l'impact était tout aussi évident, puisque l'ancien capitaine de l'équipe Willie Miller évoqua l'état d'incertitude qui s'empara des joueurs après le départ de leur entraîneur.

Bien que Ferguson fût connu pour son fort caractère et sa grande nervosité, les joueurs étaient conscients de l'ampleur de son influence sur l'équipe et de sa détermination à décrocher victoires et trophées.

Miller affirme que certaines méthodes de l'entraîneur écossais ne seraient peut-être plus acceptables dans le football moderne, en rappelant l'atmosphère tendue qui régnait dans les vestiaires.

Il a ajouté : « De tels agissements ne passeraient pas inaperçus aujourd'hui. C'était peut-être ce que l'on attendait à l'époque de n'importe quel entraîneur. Je ne crois pas que les joueurs d'aujourd'hui accepteraient quelque chose de semblable, comme lancer des tasses dans les vestiaires. »

Mais il a insisté en même temps sur le fait que Ferguson ne cherchait pas seulement à remporter des titres, mais voulait les obtenir d'une manière particulière, ce qui fit de son caractère rigoureux une composante de la culture de la réussite qu'il bâtit à Aberdeen.

Miller a reconnu avoir ressenti une grande déception en apprenant le départ de l'entraîneur, affirmant que ce sentiment était partagé par la plupart des joueurs, bien qu'ils fussent conscients que la décision finale appartenait à Ferguson seul.

La plus forte réponse aux sceptiques : Ferguson méritait-il d'être blâmé ?

Quatre décennies après cette décision, les sentiments des supporters d'Aberdeen paraissent plus apaisés et plus équilibrés, désormais qu'il est possible de considérer les événements en dehors du choc du premier instant.

Sandy Smith, âgé de 72 ans, qui a vécu les différentes étapes traversées par le club au cours de ses longues années de soutien, affirme que le départ de Ferguson fut extrêmement douloureux, mais qu'il en comprend mieux les raisons avec le temps.

Il a expliqué : « C'était très frustrant et très douloureux, mais pour être juste, il n'y a pas de comparaison entre Manchester United et Aberdeen. Après tout ce qu'il a apporté au club, j'ai ressenti une grande tristesse lorsqu'il est parti. »

Il a ajouté que Ferguson avait rencontré des difficultés lors de ses deux premières saisons à Manchester United, avant de réussir à changer la trajectoire du club et d'entamer son parcours de moisson de trophées, soulignant que son départ avait été un grand choc pour Aberdeen à tous points de vue.

Lors de sa première conférence de presse après sa prise de fonction à la tête de Manchester United, Ferguson ne cacha pas l'ampleur du sacrifice qu'il avait consenti en quittant Aberdeen, affirmant qu'il avait laissé un poste qui lui offrait une stabilité exceptionnelle.

Il déclara : « J'ai quitté ce que l'on peut considérer comme le poste le plus stable du football britannique, avec un contrat à vie au club d'Aberdeen. Il n'y avait qu'un seul club capable de me séduire au point de quitter Aberdeen, et c'est le seul club que j'ai toujours voulu rejoindre. »

Ces mots suffisaient à montrer que sa décision n'était pas une simple recherche d'argent ou d'une nouvelle opportunité professionnelle, mais qu'elle était liée à un vieux rêve de travailler à Manchester United.

Malgré les difficultés qu'il rencontra à ses débuts à Old Trafford, Ferguson réussit à transformer le club en une puissance dominant le football anglais et européen, au cours d'une carrière qui s'étendit sur 26 années, durant lesquelles il récolta 38 titres.

Ses accomplissements comprenaient 13 titres de champion de Premier League, deux titres de Ligue des champions, cinq FA Cup et quatre League Cup, en plus de nombreux autres trophées.

Ainsi, le supporter qui avait prédit que Ferguson regretterait d'avoir quitté Aberdeen ne se trompait pas en exprimant le sentiment du public de l'époque, mais il était incapable d'imaginer ce qui allait se produire par la suite.

Quarante ans plus tard, la véritable question n'est plus de savoir pourquoi Ferguson a quitté Aberdeen, mais ce qui se serait passé s'il n'avait pas franchi ce pas.