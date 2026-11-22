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Le jeu « GTA 6 » captive des millions de personnes depuis sa sortie le 19 novembre, après 13 ans d'attente depuis le précédent opus. Mais cette fois, la fièvre de la nouvelle version s'est propagée jusque dans les vestiaires du football, et a gagné un joueur de Manchester United, qui n'a pas su résister à son enthousiasme jusqu'au petit matin.

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L'éditeur « Rockstar Games » a lancé le sixième volet de la saga « Grand Theft Auto », l'une des séries de jeux vidéo les plus célèbres au monde, au milieu d'une immense attente de la part des joueurs, qui patientaient depuis de longues années pour mettre la main sur cette nouvelle version.

La date de sortie s'est transformée en événement exceptionnel dans plusieurs pays, où de nombreux joueurs ont attendu minuit pour lancer la partie dès la mise à disposition du jeu, tandis que les absences au travail et les commandes de livraison de repas ont grimpé au moment de sa sortie, selon le quotidien espagnol Sport.

Les stars du football n'ont pas échappé à cette ambiance. Plusieurs joueurs ont l'habitude de jouer aux jeux vidéo lors des déplacements avec leur équipe ou après les entraînements, mais leurs obligations sportives et les exigences en matière de récupération imposent des limites à cette passion.

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À Manchester United, l'attaquant franco-camerounais Bryan Mbeumo s'est retrouvé dans le viseur d'une partie des supporters, après avoir dévoilé son enthousiasme pour le nouveau jeu d'une manière qui n'est pas passée inaperçue et qui a soulevé des questions sur le moment choisi pour s'y plonger.

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Mbeumo a publié sur ses réseaux sociaux une photo de l'écran de chargement de « GTA 6 » à minuit, signe qu'il avait commencé à y jouer dès sa sortie, accompagnée d'un bref commentaire : « Historique ».

Cette publication est intervenue après que le joueur a évoqué, lors d'une précédente interview, sa précommande du jeu, en confirmant qu'il attendait impatiemment sa sortie : « Là, j'attends juste. Ce jeu va me faire rester à la maison tous les jours... après les entraînements. »

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La photo a fait réagir les supporters de Manchester United, et certains d'entre eux ont critiqué le joueur pour le moment choisi pour la publier, alors qu'il est essentiel pour un footballeur de bénéficier d'un repos suffisant avant ses échéances sportives, selon Thestandard.

« Donc on est en zone de relégation, on a un match à gagner absolument contre notre plus grand rival ce week-end, le nouvel entraîneur vient tout juste d'arriver d'Amérique, et ce foutu Mbeumo est debout après minuit à jouer à GTA 6 », a écrit un supporter.

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Un autre message ironisait : « Passer une nuit entière sur GTA avant sa première séance d'entraînement avec un nouveau manager, c'est assurément un choix (judicieux). »

Un autre supporter a commenté : « Vous avez entraînement demain, allez vous coucher », tandis qu'un troisième a ajouté : « On est 18es et on joue contre Liverpool au prochain match. »

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La sortie du jeu a coïncidé avec les premiers entraînements de l'Argentin Mauricio Pochettino à Manchester United, après sa prise en main d'une équipe qui occupe l'avant-dernière place du classement et cherche à sortir de la zone de relégation. Ses débuts auront lieu ce dimanche soir face à Liverpool, dans un choc très attendu à Anfield.

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