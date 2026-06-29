Tragédie : un supporter abattu d’une balle en plein cœur de la Coupe du monde

Une personne a été tuée et une autre grièvement blessée lors d’une fusillade survenue dimanche dans le quartier de San Pedro à San José, en Californie, où était installée une fan zone dédiée à la Coupe du monde.

Selon l’agence « Reuters », la police de San José a confirmé qu’« une des victimes est décédée sur les lieux. La deuxième victime a quant à elle été transportée dans un hôpital local, gravement blessée et dans un état critique ».

Les faits se sont déroulés peu après la fin de la seule rencontre de la journée, qui s’est achevée vers 14 h, heure locale. Les enquêteurs traitent l’affaire comme un homicide et ont bouclé plusieurs rues autour du quartier.

Le périmètre a été bouclé et la plupart des bars de la place ont été évacués. Une agente de sécurité, souhaitant garder l’anonymat, a témoigné : « La victime gémissait encore, du sang coulait autour de son cou et sur le haut de son dos, et la police s’entretenait avec les agents de sécurité et plusieurs témoins. »

La place Saint-Pierre est l’un des nombreux sites de la baie de San Francisco qui accueillent des rassemblements pour suivre les matchs de la Coupe du monde sur des écrans géants.