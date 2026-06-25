Tragédie : un joueur français est décédé alors qu’il se trouvait dans une zone interdite

Le football français est en deuil après l’annonce du décès d’un joueur, victime d’une noyade dans le Rhône, près de Lyon ; son décès cérébral a été constaté à l’hôpital.

Dans un communiqué officiel, le club de football de Ganges a confirmé que le défunt, Kenzo Kiss, avait rejoint l’équipe l’été dernier et évoluait cette saison au sein de l’équipe réserve, le décrivant comme « un joueur talentueux et un jeune homme modeste ».

L’accident s’est produit dans une zone où la baignade est interdite, près du parc de Vicin, entre Villorban et Caluire-et-Cuire, alors que la température atteignait 38 °C. Les pompiers sont intervenus après un appel signalant quatre jeunes en difficulté dans le fleuve ; trois ont été secourus dans un état stable, tandis que le quatrième a été repêché en arrêt cardiorespiratoire avant d’être transporté à l’hôpital.

Selon le média français « actu », la victime a été identifiée comme étant Kenzo Kess, âgé de 21 ans et originaire de Lyon. Formé pendant sept ans à l’AS Saint-Étienne après ses premiers pas dans sa ville natale, il avait ensuite rejoint Saint-Brieuc pour la saison 2017-2018. En raison de blessures à répétition, il n’avait que peu joué avec le maillot de Jangon.

Le club de Saint-Étienne a rendu hommage à son ancien joueur en déclarant : « La famille de Kenzo Kies traverse une période difficile. Nous adressons nos sincères condoléances et notre soutien à sa famille… Kenzo, tous les supporters de Saint-Étienne pensent à toi. »

Ce drame s’inscrit dans une série de noyades liées à la canicule qui frappe la France : le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé que 40 personnes, principalement de jeunes adultes, se sont noyées depuis le 18 juin.