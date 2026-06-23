Tragédie majeure : Deschamps quitte la Coupe du monde et regagne la France

Qualifiée pour les 32es de finale de la Coupe du monde 2026 après sa victoire 3-0 face à l’Irak tôt ce mardi matin, l’équipe de France a aussitôt reçu une bien triste nouvelle.

La Fédération française de football (FFF) a en effet annoncé ce mardi le décès de la mère du sélectionneur Didier Deschamps. Profondément affecté par cette tragédie familiale, l’entraîneur de l’équipe de France a quitté les États-Unis pour rentrer en France afin d’être aux côtés de ses proches et d’assister aux funérailles.

Dans un communiqué officiel, la FFF a indiqué, avec l’accord de son président Philippe Diallo, que l’entraîneur adjoint G. Stéphane assurerait l’intérim jusqu’au retour du sélectionneur.

Il manquera donc le dernier match de la phase de groupes face à la Norvège, rencontre décisive pour la première place du groupe 9.

Dans son communiqué, la Fédération a également indiqué que l’ensemble du groupe France était profondément touché par cette perte et a présenté ses condoléances à Didier Deschamps et à sa famille.

Les Bleus avaient entamé leur parcours par une victoire 3-1 face au Sénégal, puis avaient validé leur billet pour le tour suivant en battant l’Irak 3-0.

Rappelons que Didier Deschamps a mené les Bleus au titre mondial en 2018 et qu’il a atteint la finale de la Coupe du monde 2022, avant de s’incliner face à l’Argentine aux tirs au but.