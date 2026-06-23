Tragédie en Jordanie : un supporter est décédé et neuf autres ont été blessés à l’issue d’un match de l’Algérie

Une personne a été tuée et huit autres blessées dans une bousculade survenue mardi à l’aube sur la place Al-Hashimiya, dans le centre d’Amman, où des milliers de supporters s’étaient rassemblés pour suivre sur des écrans géants le match des qualifications pour la Coupe du monde 2026 entre la Jordanie et l’Algérie.

Le porte-parole de la Direction de la sécurité publique, Amer Al-Sartawi, a déclaré : « Les équipes d’urgence sont intervenues sur les lieux et ont transporté neuf personnes à l’hôpital ; l’une d’entre elles est décédée par la suite des suites de ses blessures, tandis que l’état des autres s’est stabilisé », précisant que le corps de la victime avait été transféré au service de médecine légale afin de déterminer la cause du décès.

Une enquête urgente a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances

Les autorités compétentes ont immédiatement ouvert une enquête afin de faire la lumière sur les circonstances exactes de la bousculade. La place Al-Hashimiya, située en face de l’amphithéâtre romain, avait connu un afflux massif de spectateurs dès lundi soir afin de suivre la retransmission du deuxième match de la Jordanie dans la Coupe du monde.

Ces retransmissions s’inscrivent dans une initiative nationale visant à diffuser les matchs de l’équipe nationale dans les lieux publics et touristiques afin d’amplifier l’ambiance festive et de dynamiser le commerce local, tant l’engouement populaire pour la participation des « Nashama » à la phase finale de la Coupe du monde est vif.

Ailleurs, dans d’autres villes comme Jerash, Petra ou Aqaba, des retransmissions similaires se sont déroulées sans incident notable, ce qui soulève des questions sur les mesures de sécurité et d’organisation spécifiques au site de la catastrophe.

Des projections similaires, organisées au même moment à Jerash (nord), à Pétra et à Aqaba (sud), se sont déroulées sans incident, ce qui interroge sur les mesures de sécurité et d’organisation en place à Al-Hashimi.

Rappelons que la rencontre s’est conclue par une défaite des « Nashama » (1-2), synonyme d’élimination avant leur dernier match face à l’Argentine.