Le monde du rugby est endeuillé après le décès du Sud-Africain Hyron Andrews, ancien joueur du club anglais de Sale, à l'âge de 31 ans, des suites d'une chute survenue dans l'hôtel où séjournait son équipe des Johannesburg Lions, quelques heures avant la rencontre face au club français de La Rochelle, samedi, dans le cadre de la Champions Cup européenne.

Dans un communiqué officiel, la Fédération sud-africaine de rugby a confirmé que le décès d'Andrews était la conséquence d'un « accident », précisant que le joueur avait perdu la vie après sa chute, un drame qui a bouleversé ses coéquipiers, les membres de sa famille et la communauté du rugby dans son pays.

Rudolf Straeuli, directeur général des Johannesburg Lions, a déclaré que le club avait appris la nouvelle avec une immense tristesse, soulignant qu'Andrews n'était pas seulement un joueur talentueux, mais aussi un membre très cher de la famille du club, qu'il avait rejoint au cours de la saison en cours.

Straeuli a ajouté que le club adressait ses sincères condoléances à l'épouse du défunt, Maighlin, et à leurs deux enfants, Hendrix et Emerson, ainsi qu'à sa famille et à ses amis, insistant sur le fait que sa mémoire resterait présente parmi ses coéquipiers et tous ceux qui l'ont connu.

Les Lions ont décidé de disputer leur match face à La Rochelle en hommage à la mémoire du joueur, tandis qu'une minute de silence a été observée lors de toutes les rencontres de la journée inaugurale de la compétition, en signe de deuil.

Mark Alexander, président de la Fédération sud-africaine de rugby, a exprimé son choc face à ce décès, qualifiant la nouvelle de douloureuse et adressant ses condoléances à la famille du joueur, à ses coéquipiers et à ses supporters.

Andrews était rentré en Afrique du Sud l'été dernier, après avoir mis un terme à son aventure avec le club anglais de Sale, dont il avait porté le maillot à 45 reprises depuis son arrivée en février 2024, en provenance de la franchise sud-africaine des Sharks.

Alex Sanderson, directeur du rugby de Sale, a salué sa personnalité sur le terrain comme en dehors, le décrivant comme un coéquipier exemplaire et un homme attachant, doté d'un grand sens de l'humour et estimé de ses partenaires.

Bien qu'il n'ait jamais évolué avec la sélection A d'Afrique du Sud, Andrews avait représenté l'équipe des jeunes en 2015, laissant son empreinte dans sa carrière sportive avant sa disparition soudaine, qui a rappelé le décès d'Anthony Foley, ancien entraîneur du Munster irlandais, à Paris en 2016, avant une rencontre de la Champions Cup européenne.

Cette tragédie survient au moment où les Lions s'apprêtaient à disputer leur campagne dans la grande compétition continentale des clubs, les équipes sud-africaines ayant rejoint les compétitions européennes lors de la saison 2022-2023, dans un contexte de bon début de saison pour la formation en United Rugby Championship.