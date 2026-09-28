Tragédie dans le monde du football : Giacomo Ghiardelli, 22 ans, ancien de la Juventus et d’Alessandria, est mort

Giacomo Ghiardelli, jeune milieu de terrain piémontais engagé dans son combat le plus difficile contre une grave maladie, s’est éteint à seulement 22 ans. Né à Casale Monferrato le 15 février 2004, Ghiardelli a été formé dans les centres de formation de la Juventus et d’Alessandria, avant de rejoindre Asti, en Serie D. Au sein du club biancorosso, il avait gagné sa confirmation dans l’effectif de l’équipe première également pour la saison 2024-2025 : un parcours interrompu par l’aggravation d’une grave pathologie face à laquelle la famille et les clubs ont choisi la plus grande discrétion.





LE SOUVENIR - Alessandria Calcio a confié à ses réseaux sociaux un souvenir aussi essentiel que profond : « Vole haut Mino, toujours dans nos cœurs ». À ces mots s’est jointe la douleur de l’ASD Asti, qui s’est serrée autour des proches en témoignant l’affection d’une communauté sous le choc. Grande est l’émotion dans le monde du football piémontais et national pour une perte survenue à peine quelques heures après le touchant message d’encouragement qui lui avait été adressé à l’occasion du match entre les deux clubs qui ont justement marqué la carrière du garçon.





Dimanche, Alessandria-Asti s’est joué au Moccagatta : ses deux anciens clubs et les supporters lui ont dédié un moment de soutien très émouvant. Une banderole déployée dans la Gradinata Nord avec l’inscription « Forza Mino », le maillot numéro 46 de Ghiardelli montré par le capitaine d’Asti Silvio Brustolin, les applaudissements de tout le stade.



