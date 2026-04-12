Tragédie dans le football anglais : un supporter décède dans les tribunes

Le football anglais a connu un drame samedi dernier : un supporter est décédé des suites d’un problème médical survenu en tribune.

Le club anglais de Blackpool a confirmé le décès d’un de ses supporters, victime d’un malaise pendant la rencontre. La seconde période du match contre Peterborough United a été interrompue après que les spectateurs du stade Bloomfield Road ont lancé des appels à l’aide.

D’après le journal britannique The Sun, l’équipe médicale s’est précipitée vers le côté nord de la tribune ouest pour prodiguer des soins d’urgence au supporter, identifié comme Graham Sharman, mais il a succombé à ses blessures malgré les premiers secours administrés immédiatement.

Dans un communiqué officiel, le club a déclaré : « C’est avec une profonde tristesse que Blackpool annonce le décès de son supporter Graham Sharman, victime d’un malaise cardiaque lors de la seconde période de la rencontre de samedi à Bloomfield Road. Malgré l’intervention rapide des services médicaux, Graham n’a pas survécu. Le club a pris contact avec sa famille et restera en étroite communication afin de lui apporter tout le soutien nécessaire. Nous adressons nos sincères condoléances et nos pensées à la famille de Graham et à tous ses proches en cette période difficile. Repose en paix, Graham. »

Après la rencontre, les deux entraîneurs ont exprimé leur émotion. Ian Ewart, le coach de Blackpool, a présenté ses condoléances à la famille du supporter, déclarant : « Il y a des choses plus importantes que le football. Mes pensées et mes prières accompagnent cet homme qui est venu voir le match et a été victime d’un arrêt cardiaque. Pour moi, il y a des choses plus importantes que le football, et il est essentiel de remettre les choses en perspective. »

De son côté, Luke Williams, l’entraîneur de Peterborough, a confié : « Il s’est passé quelque chose de très perturbant dans les tribunes. Nos pensées vont aux familles, c’est vraiment très triste. »

Sur le plan sportif, Blackpool conserve quatre points d’avance sur la zone de relégation en troisième division après sa victoire 3-1 contre Peterborough. Del Taylor a inscrit un doublé et Tom Bloxham a ajouté un but, offrant ainsi aux « Seasiders » un succès crucial.



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