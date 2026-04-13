Le football ghanéen est en deuil après l’attaque armée qui a visé dimanche le bus de Berekum Chelsea, club de la Premier League ghanéenne.

La Fédération ghanéenne de football a confirmé le décès de l’ailier Dominic Frimpong, victime d’une attaque armée alors que son équipe regagnait Berekum après une rencontre de la Premier League ghanéenne à Samartex.

L’incident s’est produit sur la route de Bepani-Guaso à Ahireso : les assaillants ont arrêté le bus puis ouvert le feu. Plusieurs joueurs et membres du staff ont pris la fuite pour sauver leur vie.

Selon le journal « As », les agresseurs ont ouvert le feu alors que le véhicule tentait de faire marche arrière, atteignant Frimpong, âgé de 20 ans, à la tête. Évacué vers un hôpital, il a succombé à ses blessures, devenant la seule victime décédée de l’attaque. Selon plusieurs médias locaux, plusieurs joueurs et membres du staff resteraient portés disparus après s’être réfugiés dans la forêt pour échapper aux tirs.

Dans un communiqué, la Fédération ghanéenne de football (GFA) « a appris avec une profonde consternation et une immense tristesse le décès de Dominic Frimpong, joueur du club de football de Berekum Chelsea ».

Cet incident a choqué l’ensemble de la communauté du football. La GFA a présenté ses plus sincères condoléances à la famille du défunt, à ses coéquipiers, au staff technique, au conseil d’administration et à tous les membres du club de Berekum Chelsea en cette période difficile.