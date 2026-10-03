Des rapports de presse turcs ont révélé une nouvelle initiative qui pourrait ouvrir la porte de sortie à l'Ukrainien Artem Bondarenko, joueur d'Al-Ahli d'Arabie saoudite, après que le club turc du Trabzonspor a rejoint le cercle des équipes intéressées par un transfert durant le prochain mercato hivernal.

Al-Ahli avait recruté Bondarenko avec l'espoir de le voir afficher un autre visage avec l'équipe, mais le joueur n'a pas bénéficié d'un grand accueil populaire, avant de livrer un rendement décevant lors de sa première apparition, ouvrant ainsi la porte à un éventuel départ des rangs d'Al-Ahli dès le prochain mercato.

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Selon le journal turc « Taka Gazete », le Trabzonspor étudie la possibilité de recruter Bondarenko en janvier prochain, le club turc souhaitant mieux cerner la situation du joueur et la faisabilité de son intégration dans ses rangs.

Le journal a indiqué que le Trabzonspor prévoit d'envoyer plusieurs recruteurs en Arabie saoudite afin de suivre Bondarenko de près lors d'un match d'Al-Ahli et d'évaluer son niveau technique avant de prendre une décision concernant l'ouverture de négociations officielles avec le club saoudien.

Bondarenko avait déjà révélé avoir reçu une offre du Trabzonspor, expliquant que les négociations entre les deux parties n'avaient pas abouti à l'époque faute d'accord, bien que le joueur fût ouvert à l'idée d'un transfert vers le championnat turc.

Âgé de 26 ans, Bondarenko excelle au poste de meneur de jeu, tout en étant capable d'évoluer au milieu de terrain et sur l'aile droite. Il possède également une grande expérience avec le Shakhtar Donetsk, après avoir disputé 169 matchs officiels sous le maillot de l'équipe, inscrivant 34 buts et délivrant 29 passes décisives.



