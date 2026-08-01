Le club turc de Trabzonspor est entré en force dans les négociations avec la star égyptienne Mohamed Salah, dans une tentative de le convaincre de vivre une nouvelle expérience après la fin de son aventure avec Liverpool, et ce à travers une offre financière importante qui reflète l'ambition du club de recruter l'une des plus grandes stars du football mondial.

Selon les informations rapportées par le journaliste turc Yagiz Oglu via son compte sur la plateforme « X », les dirigeants de Trabzonspor ont tenu une réunion avec le représentant de Mohamed Salah, au cours de laquelle l'offre officielle a été présentée au joueur et ses clauses ont été discutées.

Il a précisé que l'offre comprend un salaire annuel de 17 millions d'euros, en plus d'un contrat s'étendant sur deux ans, une démarche qui confirme la volonté sérieuse du club de conclure l'affaire et d'attirer l'une des plus grandes stars du football mondial.

Cette manœuvre intervient à un moment où Mohamed Salah est devenu agent libre, après avoir tiré le rideau sur son parcours avec Liverpool à la fin de la saison dernière, au terme d'années riches en réalisations et en succès sur la pelouse d'Anfield.

Au cours de son aventure avec Liverpool, la star égyptienne a ancré sa place parmi les légendes du club, après avoir joué un rôle central dans la conquête de nombreux titres nationaux et continentaux, et a affiché des niveaux exceptionnels qui ont fait de lui l'un des joueurs les plus marquants de l'histoire de la Premier League.

Trabzonspor n'a pas été le seul club à manifester son intérêt pour recruter Mohamed Salah, puisque le nom du capitaine de la sélection égyptienne a été associé au cours de la période passée à plusieurs clubs.

Le club turc de Besiktas figurait parmi les plus intéressés par son recrutement, mais les négociations n'ont pas abouti à un accord définitif en raison de divergences financières entre les deux parties.

Les clubs de la Saudi Pro League continuent également de suivre de près la situation du joueur, en tête desquels Al-Ittihad Djeddah, qui avait déjà manifesté un grand intérêt pour s'attacher les services de Salah au cours des périodes précédentes.

Mohamed Salah est considéré comme l'une des plus grandes stars du football mondial ces dernières années, après avoir bâti un palmarès riche en titres avec Liverpool.

La star égyptienne a été sacrée championne de Premier League à deux reprises, a également conduit l'équipe à la victoire en Ligue des champions de l'UEFA, à la Coupe du monde des clubs et à la Supercoupe d'Europe, en plus de nombreuses distinctions individuelles qui ont renforcé sa place parmi les meilleurs joueurs du monde.