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Trabzonspor - SC Fribourg : heure du coup d’envoi

Ligue Conférence - Journée 3 5 nov. 2026 - 12:45 Papara Park

Le match entre Trabzonspor et le SC Fribourg débutera le 5 novembre 2026 à 18 h 45.

Trabzonspor - SC Fribourg en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Le match de Ligue Conférence entre Trabzonspor et le SC Fribourg sera diffusé en direct en Allemagne. Les options disponibles à la télévision et en streaming sont présentées ci-dessous.

Les faits marquants de la semaine : qu’ont fait Trabzonspor et le SC Fribourg ?

Trabzonspor affiche un bilan parfait sur ses cinq derniers matches officiels : cinq victoires et aucune défaite. Le club a récemment battu Gaziantep FK 2-0 en Süper Lig. Auparavant, il avait signé une impressionnante victoire 3-4 à l’extérieur contre Rizespor, ainsi qu’un succès 2-0 face à Heart of Midlothian en Ligue Conférence. Au total, Trabzonspor a inscrit 13 buts et n’en a encaissé que 4 sur cette période, une performance défensive qui inspire confiance.

Sur ses cinq derniers matches, Fribourg compte deux victoires, aucun nul et trois défaites. Son succès le plus récent est une victoire 1-2 à Augsbourg en Bundesliga ; auparavant, Fribourg avait éliminé Wolfsburg en Coupe sur le score de 3-2. Les trois défaites, contre le Bayern Munich (1-3), l’AS Monaco (0-3) et le Bayer Leverkusen (1-2), montrent que Fribourg éprouve encore des difficultés face aux adversaires plus forts. En cinq matches, Fribourg a inscrit 8 buts et en a encaissé 11.

Trabzonspor - SC Fribourg : compositions d’équipe

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