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Ligue Conférence
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Trabzonspor - SC Fribourg : où voir le match en direct aujourd’hui à la télévision et en streaming ?

Trabzonspor vs Fribourg
Trabzonspor
Fribourg
Ligue Conférence

En Ligue Europa Conférence, Trabzonspor affronte le SC Fribourg. Mais qui diffuse la rencontre aujourd’hui en direct à la télévision et en streaming ?

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Trabzonspor - SC Fribourg : heure du coup d’envoi

crest
Ligue Conférence - Journée 3
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Le match entre Trabzonspor et le SC Fribourg débutera le 5 novembre 2026 à 18 h 45.

Trabzonspor - SC Fribourg en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Le match de Ligue Conférence entre Trabzonspor et le SC Fribourg sera diffusé en direct en Allemagne. Les options disponibles à la télévision et en streaming sont présentées ci-dessous.

Les faits marquants de la semaine : qu’ont fait Trabzonspor et le SC Fribourg ?

Trabzonspor affiche un bilan parfait sur ses cinq derniers matches officiels : cinq victoires et aucune défaite. Le club a récemment battu Gaziantep FK 2-0 en Süper Lig. Auparavant, il avait signé une impressionnante victoire 3-4 à l’extérieur contre Rizespor, ainsi qu’un succès 2-0 face à Heart of Midlothian en Ligue Conférence. Au total, Trabzonspor a inscrit 13 buts et n’en a encaissé que 4 sur cette période, une performance défensive qui inspire confiance.

Sur ses cinq derniers matches, Fribourg compte deux victoires, aucun nul et trois défaites. Son succès le plus récent est une victoire 1-2 à Augsbourg en Bundesliga ; auparavant, Fribourg avait éliminé Wolfsburg en Coupe sur le score de 3-2. Les trois défaites, contre le Bayern Munich (1-3), l’AS Monaco (0-3) et le Bayer Leverkusen (1-2), montrent que Fribourg éprouve encore des difficultés face aux adversaires plus forts. En cinq matches, Fribourg a inscrit 8 buts et en a encaissé 11.

TRS

TRS - Forme

KUP
V2-4
BJK
V2-0
HEA
V2-0
RIZ
V3-4
GAZ
V2-0
But marqué (encaissé)
14/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
SCF

SCF - Forme

B04
D2-1
ASM
D3-0
FCB
D1-3
WOB
V3-2
FCA
V1-2
But marqué (encaissé)
7/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Trabzonspor - SC Fribourg : compositions d’équipe

Trabzonspor vs Fribourg compositions

4-3-3
Trabzonspor crest
Trabzonspor
TRS
Formation
Fribourg crest
Fribourg
SCF
4-2-3-1
A. OnanaA. OnanaM. EskihellacM. EskihellacC. OzkacarC. OzkacarW. PinaW. PinaC. NwaiwuC. NwaiwuE. MuciE. MuciFabinhoFabinhoB. MendyB. MendyP. OnuachuP. OnuachuN. SavioloN. SavioloM. SalahM. SalahM. BackhausM. BackhausP. LienhartP. LienhartLukas KüblerLukas KüblerM. GinterM. GinterJ. MakengoJ. MakengoV. GrifoV. GrifoY. EngelhardtY. EngelhardtK. GotoK. GotoM. EggesteinM. EggesteinC. IrieC. IrieI. MatanovicI. Matanovic
Fribourg crest
Fribourg
SCF
4-3-3
Trabzonspor

Onze de départ

Fribourg

Remplaçants

Entraineur

  • T. Reis
  • J. Schuster

Trabzonspor - SC Fribourg : forme actuelle

TRS

TRS - Forme

KUP
V2-4
BJK
V2-0
HEA
V2-0
RIZ
V3-4
GAZ
V2-0
But marqué (encaissé)
14/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
SCF

SCF - Forme

B04
D2-1
ASM
D3-0
FCB
D1-3
WOB
V3-2
FCA
V1-2
But marqué (encaissé)
7/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Trabzonspor - SC Fribourg : bilan des confrontations directes

Trabzonspor - SC Fribourg : les classements

#
PVNDBPA+/-PtsForme
1
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
321031+27
N
V
V
2
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
V
V
3
LuganoLuganoLUG
220084+46
V
V
4
BrannBrannBRA
220062+46
V
V
5
TwenteTwenteTWE
220051+46
V
V
6
MonacoMonacoASM
220051+46
V
V
7
TrabzonsporTrabzonsporTRS
320163+36
D
V
V
8
Saint-TrondSaint-TrondSTT
220030+36
V
V
9
FribourgFribourgSCF
320145-16
V
D
V
10
MjaellbyMjaellbyMJA
312031+25
N
N
V
11
BrightonBrightonBHA
211040+44
N
V
12
FC CopenhagueFC CopenhagueFCK
211052+34
N
V
13
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
V
N
14
AjaxAjaxAJX
311143+14
N
V
D
15
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
311132+14
N
V
D
16
Atalanta BergameAtalanta BergameATA
31113304
N
D
V
17
BragaBragaBRA
311123-14
N
V
D
18
La GantoiseLa GantoiseGNT
311112-14
N
D
V
19
FC ThouneFC ThouneTHU
31022203
V
D
D
20
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
N
N
21
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
N
N
22
Riga FCRiga FCRIG
20202202
N
N
23
R.S. BelgradeR.S. BelgradeZVE
302145-12
N
N
D
24
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
302123-12
N
D
N
25
AGFAGFAGF
302112-12
N
N
D
26
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
302126-42
N
D
N
27
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
N
D
28
JablonecJablonecJAB
201123-11
N
D
29
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
N
D
30
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
N
D
31
GetafeGetafeGET
201136-31
D
N
32
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
301226-41
N
D
D
33
KuPSKuPSKUP
301226-41
N
D
D
34
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
301215-41
D
D
N
35
Inter D.Inter D.ESC
301215-41
N
D
D
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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