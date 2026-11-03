Trabzonspor-Freiburg : présentation du match de Ligue Conférence

Ligue Conférence - Journée 3 5 nov. 2026 - 12:45 Papara Park

Trabzonspor reçoit Freiburg en Ligue Conférence de l’UEFA au Papara Park, à Trabzon. Le coup d’envoi sera donné le jeudi 5 novembre à 13 h 45, heure de l’Est des États-Unis, et à 17 h 45 GMT.

Trabzonspor vise les sommets en Turquie et en Europe

Le Trabzonspor de Thomas Reis a remporté ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, dont ses deux rencontres de Ligue Conférence cette saison, face à Heart of Midlothian et à KuPS. Prétendant au titre en Turquie, le club veut désormais faire parler de lui en Europe, porté par sa nouvelle recrue vedette Mohamed Salah. Reis a remporté ses sept matches à la tête de l’équipe, un départ parfait pour le nouvel entraîneur. Salah, légende de Liverpool, a marqué et délivré une passe décisive lors du dernier match à domicile de Trabzonspor en Ligue Conférence. Il a également trouvé le chemin des filets lors d’une victoire à domicile contre Besiktas en championnat turc.

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Freiburg retrouve des couleurs avant son déplacement à Trabzon

Freiburg a perdu trois de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, mais ses récentes sorties montrent des signes de mieux. Le club vient de remporter deux rencontres consécutives sur la scène nationale, face à Wolfsburg en Coupe d’Allemagne et à Augsbourg en Bundesliga. Il lui reste toutefois beaucoup à faire en Ligue Europa Conférence. Après avoir entamé cette campagne par une victoire contre Jablonec, Freiburg a été ramené à la réalité lors de sa dernière sortie, avec une défaite 3-0 à Monaco.

Chiffres clés et point sur les blessures

Trabzonspor n’a fait aucun match nul lors de ses 13 dernières rencontres toutes compétitions confondues.

Freiburg n’a pas gardé sa cage inviolée depuis neuf matches.

L’attaquant croate Igor Matanovic a marqué lors de chacun des deux derniers matches de Freiburg.

Ernest Muci compte un but et quatre passes décisives lors de ses deux derniers matches avec Trabzonspor.

Franculino Djú a manqué le dernier match de Trabzonspor en raison d’une blessure, tandis que Sidny Lopes Cabral est suspendu pour cette rencontre.

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