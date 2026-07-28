Arsenal semble se préparer à présenter une offre exceptionnelle pour s'attacher les services du Brésilien Vinicius Junior, la vedette du Real Madrid, dans une opération qui pourrait secouer le marché des transferts estival et offrir aux Gunners l'une des plus grandes stars du monde.

Selon le quotidien britannique « The Telegraph », Arsenal serait prêt à offrir un salaire dépassant 400 000 livres sterling par semaine pour convaincre Vinicius de rejoindre ses rangs, ce qui ferait du joueur brésilien le détenteur du plus gros contrat de l'histoire du club londonien si l'opération venait à se conclure à cette valeur.

Vinicius est lié au Real Madrid par un contrat qui court jusqu'en juin 2027, mais « The Telegraph » a indiqué qu'aucun progrès notable n'avait été réalisé dans les négociations autour de la prolongation de son contrat avec le club madrilène ces derniers temps.

Cette initiative d'Arsenal intervient alors que l'équipe a besoin de recruter un nouvel ailier offensif, après avoir perdu la course à la signature de Morgan Rogers au profit de Chelsea.

Le quotidien estime que la signature de Vinicius, si elle se concrétise, constituerait un message fort de la part du champion de Premier League, d'autant plus que le joueur brésilien est considéré comme l'une des plus grandes stars du football mondial à l'heure actuelle.

L'opération ne s'annonce toutefois pas facile, le Real Madrid tenant à conserver sa vedette brésilienne. Mais l'absence d'accord sur la prolongation de son contrat à ce jour, conjuguée à la volonté d'Arsenal de proposer un salaire colossal dépassant tous les plafonds salariaux précédents du club, pourrait ouvrir la voie à l'un des plus gros transferts du mercato estival.

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