Selon les informations du journal espagnol Marca , Newcastle United s’est désormais aussi immiscé dans la course pour s’attacher le candidat à la vente du Rekordmeister allemand. Selon ces informations, les Magpies auraient déjà proposé au Portugais un contrat concret de trois ans.

Newcastle recherche un successeur à Bruno Guimaraes, parti à Arsenal. Palhinha représenterait une alternative moins coûteuse à Felix Nmecha, pour lequel le BVB réclamerait prétendument plus de 100 millions d’euros. D’autant que le club de l’international Nick Woltemade ne s’était pas séparé par hasard de nombreux cadres. À l’origine de ces nombreux départs, parmi lesquels figurent aussi Anthony Gordon et Sandro Tonali, se trouvent les règles financières de la Premier League et de l’UEFA. Dans le cas contraire, de lourdes amendes, voire une interdiction de recrutement, menacent.

Il faudrait sans doute débourser entre 20 et 25 millions d’euros pour Palhinha. En revanche, un prêt avec option d’achat n’entre pas en ligne de compte pour le Bayern. C’est pourquoi les dirigeants autour de Max Eberl ont récemment aussi dit non à Aston Villa. « On a lu qu’Aston Villa nous a contactés au sujet de Joao. C’est vrai. Mais avec Aston Villa, nous ne parviendrons pas à un accord, cela ne fonctionne tout simplement pas. Parce que nous ne sommes pas dans une situation où nous devons faire ce que les autres veulent nous imposer », a souligné vendredi le directeur sportif du FCB en conférence de presse, haussant ainsi également le ton.

Face au RB Leipzig, Palhinha ne figurait déjà plus dans le groupe du Bayern, contrairement aux précédents matches amicaux. Aucune explication n’a d’abord été donnée. Il est toutefois fort possible qu’il ait été libéré pour des discussions avec d’autres clubs. D’autant que le journaliste mercato Fabrizio Romano rapporte désormais que Newcastle s’est de nouveau renseigné par téléphone auprès du FCB au cours des dernières 24 heures sur la possibilité d’un transfert.

FC Bayern Munich : qui doit encore partir en plus de Joao Palhinha ?

Le fait que Newcastle cherche à recruter Palhinha n’a toutefois rien d’une surprise. Le joueur de 31 ans continue de jouir d’une excellente réputation en Premier League. Avant son transfert à Munich, il avait brillé à Fulham. Il avait également su convaincre lors de son passage en prêt à Tottenham Hotspur la saison dernière. Malgré une mauvaise saison des Spurs, qui a failli se solder par une relégation, le milieu défensif a même cumulé dix contributions décisives en 45 apparitions.

En plus de Palhinha, le Bayern veut aussi se séparer de Sacha Boey et Bryan Zaragoza. Toutefois, aucune solution rapide ne semble actuellement se dessiner pour ce duo. Sous les ordres de l’entraîneur Vincent Kompany, aucun des deux, pas plus que Palhinha, ne devrait vraisemblablement encore jouer un rôle s’ils restent à Munich.

Fin juillet, le président d’honneur Uli Hoeneß avait toutefois adopté des mots étonnamment conciliants. « Si nous parvenons maintenant à vendre l’un ou l’autre joueur - et c’est exactement ce que nous souhaitons -, ce serait évidemment bien. Mais je tiens à dire une chose très clairement : un contrat au FC Bayern est intangible. Cela signifie que nous garderons les joueurs si, au final, aucune solution appropriée n’est trouvée », a-t-il expliqué.