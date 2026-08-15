Selon les informations du quotidien espagnol Marca , Newcastle United s’est désormais invité dans la course pour le candidat à la vente du Rekordmeister allemand. D’après ces informations, les Magpies auraient déjà proposé au Portugais un contrat concret de trois ans.

Newcastle cherche un successeur à Bruno Guimaraes, parti à Arsenal. Palhinha représenterait une alternative moins coûteuse à Felix Nmecha, pour lequel le BVB réclamerait prétendument plus de 100 millions d’euros. D’autant que le club du joueur international Nick Woltemade ne s’était pas séparé par hasard de nombreux cadres. La raison de ces nombreux départs, parmi lesquels Anthony Gordon et Sandro Tonali, réside dans les règles financières de la Premier League et de l’UEFA. Dans le cas contraire, de lourdes amendes, voire une interdiction de transfert, menacent.

Il faudrait sans doute débourser entre 20 et 25 millions d’euros pour Palhinha. Un prêt avec option d’achat n’entre toutefois pas en ligne de compte pour le Bayern. C’est pourquoi les dirigeants autour de Max Eberl ont récemment également dit non à Aston Villa. « On a lu qu’Aston Villa nous avait contactés au sujet de Joao. C’est exact. Mais nous ne parviendrons à aucun accord avec Aston Villa, cela ne fonctionne tout simplement pas. Parce que nous ne sommes pas dans la situation de devoir faire ce que les autres nous imposent », a souligné vendredi le directeur sportif du FCB lors d’une conférence de presse, prononçant ainsi aussi une mise au point ferme.

FC Bayern Munich : qui doit encore partir en plus de Joao Palhinha ?

Le fait que Newcastle cherche désormais à recruter Palhinha n’est toutefois pas une surprise. Le joueur de 31 ans continue de jouir d’une excellente réputation en Premier League. Avant son transfert à Munich, il s’était illustré à Fulham. Il a aussi su convaincre lors de son passage en prêt à Tottenham Hotspur la saison dernière. Malgré une saison faible des Spurs, qui a failli se terminer par une relégation, le milieu défensif a même totalisé dix implications sur des buts en 45 apparitions.

En plus de Palhinha, le Bayern veut aussi se séparer de Sacha Boey et Bryan Zaragoza. Aucune solution rapide ne semble toutefois se dessiner actuellement pour le duo. Sous les ordres de l’entraîneur Vincent Kompany, les deux joueurs, comme Palhinha, ne devraient vraisemblablement plus jouer aucun rôle s’ils restent à Munich.

Fin juillet, le président d’honneur Uli Hoeneß avait toutefois trouvé des mots étonnamment conciliants. « Si nous parvenons maintenant à céder un ou deux joueurs - et c’est exactement ce que nous souhaiterions -, ce serait bien sûr une bonne chose. Mais je veux dire une chose très clairement : un contrat au FC Bayern est intangible. Cela signifie que nous garderons les joueurs si, au final, aucune solution appropriée n’est trouvée », a-t-il expliqué.