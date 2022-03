Tout sur le tirage des quarts de la Ligue des Champions : date, mode d'emploi, diffusion TV

La course à la victoire en Ligue des champions en 2021-22 est bel et bien lancée. Il n'y a plus que huit équipes en lice après la fin des 8es de finale de la compétition.

Il y a eu quelques surprises notables durant la phase de poules, avec les sorties des clubs tels que le FC Barcelone et le Borussia Dortmund, et d'autres ont suivi lors du 1er tour à élimination directe. Le PSG, Manchester United et l'Atlético Madrid ont tous dit adieu à leur rêve européen.

Les équipes restantes vont maintenant toutes essayer d'imiter Chelsea, lauréats de la saison dernière. Et les Blues eux-mêmes sont candidats à leur propre succession après avoir sorti Lille. GOAL vous donne toutes les informations dont vous avez besoin sur la suite de l'épreuve !

Quand aura lieu le tirage au sort des quarts de la Ligue des Champions ?

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions aura lieu à Nyon, en Suisse, le vendredi 18 mars et débutera à 12 heures française dans le siège du football européen.

En plus du tirage au sort des quarts de finale, les équipes connaîtront également leur chemin potentiel pour les demi-finales. Cela signifie que ce sera le dernier tirage au sort pour 2021-22.

Le tirage au sort est totalement ouvert à ce stade, sans aucune restriction quant aux équipes qui peuvent être associées les unes aux autres.

Sur quelle chaine sera diffusée le tirage ?

Le tirage sera retransmis en streaming en direct sur le site officiel de l'UEFA. En France, RMC Sport et BeIn Sports, les deux diffuseurs officiels, retransmettront également l'évènement.

Vous pourrez aussi suivre le tirage sur la page twitter officiel de GOAL avec toutes les dernières informations livrées en instantané.

A quelles dates se joueront les quarts de finale de la Ligue des Champions ?

Les quarts de finale aller de la Ligue des champions de cette saison auront lieu les 5 et 6 avril, avec des dates de retour prévues pour les 12 et 13 avril.

Les demi-finales se dérouleront les 26/27 avril et les 3/4 mai, tandis que la finale aura lieu le 28 mai au Stade de France à Paris, suite à la décision de retirer les droits d'organisation à la Gazprom Arena de Saint-Pétersbourg.

L'article continue ci-dessous

Quelles équipes sont encore en course en Ligue des Champions?

Equipe Pays Bayern Munich Allemagne Man City Angleterre Benfica Portugal Real Madrid Espagne Atletico Madrid Espagne Liverpool Angleterre Chelsea Angleterre Villarreal Espagne

Les huitièmes de finale, qui ont dû être redéfinis à la suite d'un "problème technique" lors du tirage au sort en décembre dernier, ont donné lieu à un certain nombre de matches intrigants.

Le Paris Saint-Germain a été éliminé par le Real Madrid, Manchester United a été éliminé par l'Atlético de Madrid, Chelsea, champion en titre, s'est montré trop fort pour Lille, tandis que Liverpool a éliminé l'Inter, le tenant de la Serie A.

D'autre part, Manchester City, qui attend toujours son premier triomphe en Ligue des champions, s'est imposé face au Sporting, le Bayern Munich a éliminé le Red Bull Salzbourg, Benfica a dominé l'Ajax et la Juventus a connu une fin de match désastreuse face à Villarreal, vainqueur de l'Europa League la saison dernière.