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L’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a dévoilé le plan tactique qui, selon lui, permettra de neutraliser la menace que représente Kylian Mbappe lors du prochain Clasico. Alors que le géant catalan se prépare à un choc majeur face au Real Madrid, le technicien allemand estime que la rigueur défensive et la gestion des espaces seront décisives au Spotify Camp Nou.

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Le plan tactique de Flick face à Mbappe

Devant les médias avant cette rencontre à fort enjeu, l’entraîneur du Barça a souligné que stopper un joueur aussi brillant individuellement que Mbappe, auteur de 12 buts en 12 matches cette saison et menace majeure pour la défense barcelonaise, exige un effort collectif plutôt qu’un simple marquage individuel. « Pour nous, l’important, c’est notre positionnement, sans ballon comme avec ballon », a expliqué Flick lors de sa conférence de presse de samedi.

L’entraîneur a précisé les ressorts de sa stratégie défensive, soulignant que les distances entre ses joueurs seront cruciales lorsque le Real Madrid cherchera à lancer ses attaquants. « Sans ballon, il faut être bien placés les uns par rapport aux autres, rester compacts. C’est important quand on joue avec une ligne défensive aussi haute », a ajouté Flick. « Si nous faisons tout cela, il est beaucoup plus facile de défendre pour notre ligne arrière. C’est ce que nous devons faire. »

À la poursuite d’une série de victoires historique

Le Barça aborde ce choc dans une forme exceptionnelle, avec neuf victoires lors de ses neuf premiers matches de Liga. Un succès face à son rival de toujours lui donnerait non seulement neuf points d’avance sur Madrid, mais aussi une dixième victoire consécutive, un record qui dépasserait le meilleur début de saison de l’histoire du championnat d’Espagne, établi par le Real Madrid en 1968-69.

Les problèmes d’effectif continuent de peser sur le club catalan : Eric Garcia, Jules Kounde et Andreas Christensen sont tous indisponibles, tout comme Dani Olmo. Flick devrait donc reconduire la jeune défense à quatre alignée face au PSG.

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Une défense en construction

Si l’attaque du Barça tourne à plein régime cette saison, avec 50 buts inscrits en 12 matches, sa solidité défensive a parfois été remise en question. Les champions d’Espagne ont encaissé 15 buts, dont quatre lors de leur défaite en milieu de semaine face au Paris Saint-Germain, et doivent composer avec une liste de blessés qui s’allonge en défense.

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Malgré ces inquiétudes défensives, Flick a apporté son plein soutien à sa défense remaniée. « Pour moi, Cuba et Gerard réalisent une très bonne saison », a déclaré Flick au sujet de ses deux jeunes défenseurs. « Ce qu’ils font est incroyable. Ils travaillent ensemble, se parlent et progressent ensemble. J’en suis vraiment heureux. Et Espart a été très bon lors des derniers matches. Arrière droit ou arrière gauche, cela lui est égal. C’est un joueur incroyable, mais il a aussi une grande marge de progression, beaucoup de potentiel. »

Au-delà du jeu courant, le staff technique du Barça a consacré beaucoup de temps à l’entraînement pour corriger les erreurs sur coups de pied arrêtés. Après avoir été sanctionné par le PSG en Europe, Flick a désigné la puissance aérienne de Madrid comme une menace majeure nécessitant une préparation spécifique. « Nous connaissons les points forts de Madrid sur coups de pied arrêtés », a-t-il reconnu. « Nous les avons analysés ; c’est l’une des meilleures équipes dans ce domaine. Bien sûr, elle a de la qualité et des joueurs puissants physiquement. Nous en avons parlé aujourd’hui et nous avons aussi travaillé cela à l’entraînement. Il faut que nous défendions beaucoup mieux sur ces phases qu’à Paris. C’est ce que nous avons travaillé aujourd’hui. »

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Du respect pour le Special One

La présence de Jose Mourinho sur le banc du Real Madrid ajoute encore à l’importance de cette rencontre. Flick a écarté toute animosité personnelle et a au contraire rendu un hommage appuyé à la carrière de l’entraîneur portugais. « J’ai beaucoup de respect pour lui. Quand on entraîne pendant autant d’années et qu’on connaît autant de succès, c’est la preuve d’un grand talent. Quand j’étais l’adjoint de Low, je l’ai rencontré à Madrid », a indiqué l’Allemand.

Flick a également souligné l’empreinte durable laissée par Mourinho sur ses équipes, signe selon lui de ses qualités d’entraîneur. « Tous les joueurs qui ont évolué sous ses ordres parlent de lui avec beaucoup de respect. C’est un collègue, un homme qui a connu beaucoup de succès », a déclaré l’entraîneur du Barça.

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S’il reconnaît que les trois points sont la priorité, il mesure la portée culturelle de cette affiche. « Le Clasico est différent. C’est le meilleur match. Le monde entier le regarde. Des millions de personnes, de cultures et de générations différentes sont réunies autour de ce match. C’est incroyable. Ce ne sont que trois points, mais c’est bien plus que cela. C’est fantastique d’en faire partie. Je pense que nous sommes prêts. J’ai confiance en mon équipe. J’ai un bon pressentiment. »