Tout savoir sur le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions 2018-2019 | Heure, date, équipes : les infos pratiques

Les huit équipes restantes seront fixées sur leur sort vendredi à midi pour les quarts de finale. Goal vous dit tout sur le tirage au soir à venir.

La planète football a vécu deux semaines riches en rebondissements et en émotions lors des huitièmes de finale retour de la . Avec les éliminations surprenenates et souvent renversantes, à l'image du , du ou encore de l' , le tableau semble plus ouvert que jamais pour succéder aux Merengue, vainqueurs des trois dernières éditions.

Place désormais au tirage au sort des quarts de finale pour cette saison 2018-2019. Goal vous explique tout ce qu'il faut savoir sur les modalités de ce tirage avec les huit équipes concernées, en route vers les sommets européens.

Quand a lieu le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions ?

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions prendra place le vendredi 15 mars à 12h, heure française.

La cérémonie se déroulera à Nyon, au siège de l'UEFA.

Les huit équipes encore en lice

La Ligue des champions édition 2018-2019 propose un plateau renouvelé pour ses quarts de finale avec notamment les absences des deux clubs de Madrid.

Avec quatre clubs présents pour la première fois à ce niveau de la compétition depuis dix ans, la est en force avant ce tirage au sort.

Quels clubs sont encore en lice ?

Équipes qualifiées Porto

L'Ajax Amsterdam, Porto ou encore Tottenham font office d'outsiders dans cette compétition et auront une belle carte à jouer selon l'équipe réservée, même si dans cette saison de C1, les surprises et les renversements de situations sont monnaie courante.

Où voir à la télévision et en streaming le tirage au sort ?

Le site officiel de l'UEFA retransmettra en direct le tirage au sort.

En également, plusieurs chaînes mettront en place des dispositifs pour couvrir l'évenement : l'Équipe, Infosport + ou encore RMC Sport News couvriront l'événement.

Quand auront lieu les quarts de finale de la Ligue des champions ?

Les quarts de finale de la Ligue des champions 2018-2019 se disputeront au mois d'avril. Les matches aller se dérouleront les mardi 9 et mercredi 10 avril. Les rencontres retour ont été programmées la semaine d'après, les mardi 16 et mercredi 17 avril.

Quand aura lieu le tirage au sort des demi-finales ?

Lors du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions 2018-2019, l'UEFA effectuera également celui des demi-finales de la compétition. Ainsi, les équipes concernées sauront à l'avance qui elles pourront rencontrer dans le dernier carré si elles parvenaient à se qualifier.

Les demi-finales aller se joueront les mardi 30 avril et mercredi 1er mai tandis que les manches retour auront lieu les mardi 7 et mercredi 8 mai.

Et la finale ?

La finale de cette édition 2018-2019 de la coupe aux grandes oreilles se déroulera le 1er juin à Madrid, dans le stade de l'Atlético, à savoir le Wanda Metropolitano.