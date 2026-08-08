Une astuce technique a permis à certains fans du TSV 1860 Munich d’obtenir le remboursement de leurs abonnements payés en double. Beaucoup risquaient toutefois de repartir bredouilles, jusqu’à l’intervention d’un donateur anonyme. Alors que le remboursement des abonnements devenus sans valeur pour la saison 2026/27 a souvent abouti en cas de paiements par carte de crédit, carte de débit ou PayPal, les supporters ayant effectué un virement bancaire classique faisaient face à une perte financière après le refus du versement de l’argent de la 3. Liga par l’investisseur Hasan Ismaik.

C’est là qu’est intervenue l’initiative de l’entrepreneur non nommé, qui a pris contact via le portail de supporters sechzger.de. L’objectif de l’opération était d’aider précisément les supporters qui, après cette relégation forcée en Regionalliga, n’avaient tout simplement plus les moyens de racheter un abonnement.

Après clarification du cadre de l’opération et de l’origine des fonds, l’appel a été lancé à la mi-juillet. Jusqu’à l’expiration du délai lundi après-midi dernier, un total de 90 demandes d’aide a été reçu par e-mail. Les responsables de la plateforme les ont transmises au donateur sans les vérifier.

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Un bienfaiteur paie 107 abonnements à des fans de 1860

Ce dernier a pris en charge lui-même l’examen des dossiers ainsi que la gestion complexe de l’opération, en y consacrant, au-delà des fonds engagés, un temps considérable. Afin d’écarter les opportunistes simplement en quête d’un avantage financier, le donateur a éliminé, après son propre examen, les demandes non fondées.

Le traitement financier a finalement été effectué en toute sécurité juridique par l’intermédiaire d’un cabinet d’avocats associé à l’opération. Au final, 71 familles de Löwen ont bénéficié de cette action de soutien, dans le cadre de laquelle 107 abonnements, pour un volume total de 34 243 euros, ont été pris en charge. Lors du match d’ouverture à domicile contre le FC Augsburg II vendredi soir (2-2), à guichets fermés avec 15 000 spectateurs, l’opération a été explicitement mentionnée à la mi-temps par une annonce au stade et saluée par de nombreux applaudissements.

La majeure partie des abonnements de saison susceptibles d’être remboursés concernait le secteur debout de la Westkurve. Une part particulièrement importante provenait également des demandes émanant de personnes en situation de handicap lourd. Ce groupe paie certes des tarifs réduits dans ce qu’on appelle la « Stehhalle », mais le doublement du coût annuel des abonnements à la suite du retrait de la licence le touche particulièrement durement.