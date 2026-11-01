United s'effondre à Stamford Bridge
La saison cauchemardesque de Manchester United s'est poursuivie avec une défaite 2-0 face à Chelsea à Stamford Bridge. Morgan Rogers a ouvert le score avant que Lisandro Martinez ne soit expulsé à la 63e minute pour un deuxième avertissement. Cole Palmer a transformé le penalty qui en a résulté face à Senne Lammens, assurant les trois points à l'équipe de Xabi Alonso.
Ce résultat porte à neuf matches, toutes compétitions confondues, la série de United sans victoire. La défaite accentue encore la pression sur l'entraîneur Carrick. Murphy estime toutefois que le problème va bien au-delà du banc de touche.
Martinez jugé de plus en plus handicapant
Le carton rouge de Martinez a conclu un après-midi désastreux pour l'international argentin. Murphy a vivement critiqué le manque de discipline du champion du monde, suggérant qu'il avait peut-être disputé son dernier match sous Carrick.
« Cela commence à être le cas [il devient un handicap]. Un joueur de son expérience et de sa qualité devrait le savoir », a déclaré Murphy dans Match of the Day. « Il y a manifestement quelque chose qui ne va pas dans sa tête en ce moment, il est ailleurs. »
Murphy s'est interrogé sur l'engagement du défenseur après ses récentes critiques publiques envers la direction du club : « Je ne sais pas s'il envisage de partir, s'il est mécontent de tout ce qui se passe autour du club, mais il place désormais Carrick devant un très gros dilemme. »
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Carrick n'est pas le seul responsable
Alors que son avenir à Old Trafford fait l'objet d'un examen attentif, Murphy a insisté sur le fait que l'entraîneur ne devait pas essuyer l'essentiel des critiques. Le consultant a pointé des lacunes physiques et mentales profondément ancrées dans l'effectif.
« Écoutez, Michael Carrick n'est pas responsable de tout. Il devra assumer une part de responsabilité, a expliqué Murphy. Le plus gros problème que je vois actuellement à Manchester United, ce n'est même pas un manque de qualité. Oui, il y a quelques postes à renforcer dans l'effectif, mais physiquement, ces deux derniers mois, les joueurs ont semblé très loin du niveau de l'équipe que nous avons vue à la fin de la saison dernière.
« Il y a deux explications possibles. Soit ils ne sont pas assez bons physiquement et n'ont pas eu une préparation d'avant-saison suffisante, soit ils n'adhèrent plus mentalement au discours de l'entraîneur. Je pense que c'est un mélange des deux, selon le joueur dont on parle. »
Un rendez-vous européen crucial pour United
Carrick doit désormais accomplir une tâche immense pour redonner de la cohésion, de la combativité et des capacités physiques à son effectif désuni. Manchester United cherchera à tout prix à enrayer sa mauvaise série lors de son retour en Ligue des champions mardi soir. Le club accueillera l'équipe italienne de la Roma à Old Trafford pour un match européen qu'il doit absolument gagner.
Manchester United retrouvera ensuite la Premier League dimanche prochain après-midi en recevant Aston Villa. Carrick sait qu'il lui faut des résultats immédiats pour sauver cette saison cauchemardesque et assurer son avenir à long terme.