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Danny Murphy estime que Lisandro Martinez devient un handicap de plus en plus lourd pour Manchester United après son expulsion contre Chelsea. L’ancien milieu de Liverpool affirme que l’entraîneur Michael Carrick n’est pas le seul responsable de la crise que traverse le club, malgré une série de neuf matches sans victoire.

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United s'effondre à Stamford Bridge

La saison cauchemardesque de Manchester United s'est poursuivie avec une défaite 2-0 face à Chelsea à Stamford Bridge. Morgan Rogers a ouvert le score avant que Lisandro Martinez ne soit expulsé à la 63e minute pour un deuxième avertissement. Cole Palmer a transformé le penalty qui en a résulté face à Senne Lammens, assurant les trois points à l'équipe de Xabi Alonso.

Ce résultat porte à neuf matches, toutes compétitions confondues, la série de United sans victoire. La défaite accentue encore la pression sur l'entraîneur Carrick. Murphy estime toutefois que le problème va bien au-delà du banc de touche.

Martinez jugé de plus en plus handicapant

Le carton rouge de Martinez a conclu un après-midi désastreux pour l'international argentin. Murphy a vivement critiqué le manque de discipline du champion du monde, suggérant qu'il avait peut-être disputé son dernier match sous Carrick.

« Cela commence à être le cas [il devient un handicap]. Un joueur de son expérience et de sa qualité devrait le savoir », a déclaré Murphy dans Match of the Day. « Il y a manifestement quelque chose qui ne va pas dans sa tête en ce moment, il est ailleurs. »

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Murphy s'est interrogé sur l'engagement du défenseur après ses récentes critiques publiques envers la direction du club : « Je ne sais pas s'il envisage de partir, s'il est mécontent de tout ce qui se passe autour du club, mais il place désormais Carrick devant un très gros dilemme. »

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Carrick n'est pas le seul responsable

Alors que son avenir à Old Trafford fait l'objet d'un examen attentif, Murphy a insisté sur le fait que l'entraîneur ne devait pas essuyer l'essentiel des critiques. Le consultant a pointé des lacunes physiques et mentales profondément ancrées dans l'effectif.

« Écoutez, Michael Carrick n'est pas responsable de tout. Il devra assumer une part de responsabilité, a expliqué Murphy. Le plus gros problème que je vois actuellement à Manchester United, ce n'est même pas un manque de qualité. Oui, il y a quelques postes à renforcer dans l'effectif, mais physiquement, ces deux derniers mois, les joueurs ont semblé très loin du niveau de l'équipe que nous avons vue à la fin de la saison dernière.

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« Il y a deux explications possibles. Soit ils ne sont pas assez bons physiquement et n'ont pas eu une préparation d'avant-saison suffisante, soit ils n'adhèrent plus mentalement au discours de l'entraîneur. Je pense que c'est un mélange des deux, selon le joueur dont on parle. »

Un rendez-vous européen crucial pour United

Carrick doit désormais accomplir une tâche immense pour redonner de la cohésion, de la combativité et des capacités physiques à son effectif désuni. Manchester United cherchera à tout prix à enrayer sa mauvaise série lors de son retour en Ligue des champions mardi soir. Le club accueillera l'équipe italienne de la Roma à Old Trafford pour un match européen qu'il doit absolument gagner.

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Manchester United retrouvera ensuite la Premier League dimanche prochain après-midi en recevant Aston Villa. Carrick sait qu'il lui faut des résultats immédiats pour sauver cette saison cauchemardesque et assurer son avenir à long terme.