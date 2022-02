"Tout le système est en panne", un footballeur nigérian bloqué en Ukraine raconte sa lutte pour la survie

Le milieu de terrain nigérian Michael Obamina a raconté ce qu'il a vécu lorsqu'il a été bloqué dans la ville ukrainienne de Lviv pendant l'invasion russe de ce pays d'Europe de l'Est.

Obamina, qui joue pour Rukh Lviv, était l'un des six joueurs nigérians basés en Ukraine au début de l'avancée à grande échelle de la Russie sur son voisin.

Actuellement dans l'impossibilité de quitter la ville, Obamina a partagé avec GOAL certaines des choses dont il a été témoin depuis que les convois militaires sont entrés sur le sol ukrainien sur ordre du président russe Vladimir Poutine.

« Tout le monde se bat pour survivre »

"Cela a indiscutablement été l'un des moments les plus dévastateurs de ma vie et de ma carrière", a déclaré Obamina à GOAL. "Quelques jours seulement après être rentrés de notre tournée de mi-saison en Turquie, les Russes ont envahi le pays et ça a été vraiment particulier, vraiment fou, ces derniers jours".

« Tout le monde se bat juste pour survivre et essayer de respirer, essayer d'avoir de l'air, juste s'assurer de vivre pour voir le jour suivant, a-t-il ajouté. [Nous] essayons juste de vivre."

« Presque tout le système est en panne »

Lviv, la ville la plus à l'ouest de l'Ukraine, est devenue une sorte de refuge pour les Ukrainiens qui tentent de fuir, l'emplacement de la ville à seulement 70 km de la frontière avec la Pologne en faisant un point d'arrêt pour ceux qui tentent d'entrer dans l'Union européenne.

Néanmoins, l'avenir immédiat de la ville est incertain, les alertes aux raids aériens ayant été activées et des soldats ukrainiens armés étant présents dans la métropole urbaine à mesure que le conflit s’intensifiait.

"En ce moment, le pays est en état d'urgence, et presque tout le système est en panne", poursuit Obamina. "Tout est fermé, les seuls systèmes qui fonctionnent en ce moment sont les hôpitaux, peut-être les épiceries, le supermarché juste pour acheter de la nourriture, et il n'est peut-être [ouvert] que le matin".

"Quand vous sortez, vous voyez de nombreuses victimes", a ajouté le jeune homme de 18 ans. "Il y a de la peur, de l'anxiété, et des accidents se produisent ici et là à l'intérieur et à l'extérieur de la ville. Les gens ont vraiment hâte de sortir de la ville et du pays, et il y a des blessés sur la route. C'est fou. On a essayé de sortir plusieurs fois, mais on est juste coincés ici pour le moment."