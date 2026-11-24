Assumer le rôle du mal-aimé en Ligue 1

Weah s’est vite adapté à l’attention intense dont Marseille fait l’objet, trouvant une motivation particulière dans la réputation clivante du club. L’ailier, passé par le Paris Saint-Germain et la Juventus, estime que la pression extérieure et le discours médiatique autour de l’OM ne font que renforcer la détermination du groupe. Il constate une nette différence dans la façon dont les journalistes traitent l’équipe selon ses résultats sur le terrain et suggère qu’ils souhaitent collectivement voir trébucher le club du Vélodrome.

« Beaucoup de médias veulent voir Marseille perdre, à 100 %, a déclaré Weah lors d’un récent entretien. Quand on perd, tout le monde nous tombe dessus et, quand on gagne, personne ne nous reconnaît le moindre mérite. Marseille est un club détesté, et il n’y a rien de mieux que de jouer pour un club détesté quand on gagne. J’adore être du côté de ceux qu’on déteste, parce que ça donne cette motivation, cette envie, cette faim de réussir et de remporter des titres », a-t-il confié à The Guardian.

Cette mentalité de citadelle assiégée a aidé Weah à s’épanouir malgré le début de campagne compliqué du club. Aux yeux de l’Américain, Marseille est un club détesté dans le paysage du football français.

Un rôle de leader et un retour au premier plan en championnat

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L’influence de Weah en France a été reconnue par l’entraîneur Bruno Genesio, qui a confié le brassard de capitaine au joueur de 26 ans plus tôt cette année. Ce choix était notable dans le contexte entourant Pierre-Emile Hojbjerg, resté au club après avoir refusé un transfert à Newcastle United durant l’été.

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Weah estime que ce partage du leadership est une excellente chose. L’attaquant américain se reconnaît dans Genesio : il se décrit comme calme et tourné vers l’avenir, à l’image de son entraîneur.

Après une période difficile qui l’a vu occuper la zone de relégation, Marseille s’est relancé avec cinq victoires de suite et s’est rapproché des places qualificatives pour la Ligue des champions. Weah reconnaît que les supporters sont très exigeants parce qu’ils dépensent l’argent gagné à la sueur de leur front pour voir jouer l’équipe. Il comprend aussi qu’une défaite du club pèse sur l’humeur de toute la ville, tandis qu’une victoire la fait vibrer.

Retrouver sa place en sélection américaine

Sur le plan international, Weah traverse une période de transition après une Coupe du monde 2026 difficile à domicile. Titulaire lors d’un seul match du tournoi, une défaite contre la Turquie, il n’a plus joué en sélection depuis. L’ailier a parlé sans détour de ses difficultés pendant l’été, reconnaissant qu’il réfléchissait trop et que, lors des rares occasions qui lui ont été données, ses pieds ne répondaient plus.

Mauricio Pochettino ayant récemment quitté la sélection américaine pour rejoindre Manchester United, la perspective d’une 54e sélection dépend désormais d’un successeur qui reste à désigner. Weah demeure toutefois optimiste pour l’avenir de l’équipe.

Weah assure qu’il ne sollicitera pas sa place et préfère laisser ses performances en club parler pour lui. « Je ne veux rien forcer ni supplier, a-t-il expliqué au sujet de sa situation en sélection. Je me sens bien là où je suis. Si je reviens en sélection, et je ne sais pas quand ce sera, j’irai. Je suis concentré à 100 % sur mon club. »