« Tout le monde se demande comment il va retrouver sa place » : Alan Shearer désigne une recrue estivale d’Arsenal comme le meilleur joueur de ce début de saison en Premier League

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Alan Shearer a désigné Ezri Konsa comme le meilleur joueur de Premier League depuis le début de la saison, affirmant que la recrue estivale d’Arsenal a été si bonne que personne n’a même remarqué l’absence de William Saliba. Le défenseur anglais a disputé tous les matches de championnat de l’équipe de Mikel Arteta, en tête du classement. Le retour imminent de Saliba après une blessure au dos impose désormais à Arsenal un choix de composition difficile.

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Shearer désigne Konsa meilleur joueur de la saison à ce stade

Alan Shearer estime que Konsa a été le joueur le plus en vue de Premier League cette saison, après des débuts remarquables à Arsenal. Le joueur de 29 ans a rejoint le club cet été en provenance d'Aston Villa pour 55 millions de livres sterling, mettant fin à sept années passées à Villa Park, marquées par un sacre en Ligue Europa.

Interrogé par Betfair, Shearer a déclaré : « Je pense que le meilleur joueur de la saison jusqu'à présent a été Ezri Konsa. » Konsa n'a manqué qu'un seul match à ce jour, aidant l'équipe d'Arteta à prendre cinq points d'avance en tête du classement.

Konsa fait oublier la blessure de Saliba à Arsenal

Arsenal a recruté Konsa notamment pour pallier l'absence de Saliba, revenu de la Coupe du monde de l'été dernier avec une grave blessure au dos. Mais l'international anglais a si bien joué que les champions en titre ne semblent plus se soucier de cette absence.

Shearer a ajouté : « Quand on regarde les performances défensives d'Arsenal et les siennes, on se rend compte qu'on n'a même pas vraiment parlé de l'absence de William Saliba. Si on a parlé de lui ces deux dernières semaines, c'est uniquement parce que tout le monde se demande comment il va retrouver sa place, tant Konsa a été bon. »

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Ferdinand prévient Arteta : un gros problème l'attend

Rio Ferdinand a récemment fait le même constat sur sa chaîne YouTube : « Mikel Arteta a un problème, et un gros problème désormais. Que va-t-il faire quand William Saliba sera de nouveau apte à jouer ? Ezri Konsa a intégré cette défense à quatre et on dirait qu'il y joue depuis dix ans. »

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L'ancien défenseur de Manchester United a ajouté : « C'est un problème, mais un problème dont j'espère que Mikel Arteta se réjouira, parce qu'il a deux excellents défenseurs centraux qui se disputent une place dans l'équipe. C'est une situation enviable. Je pense qu'on verra parfois Konsa jouer au poste de latéral droit. »

Arsenal se rend à Newcastle, Brighton reste à l'affût

Arsenal reprend après la trêve internationale avec un déplacement délicat à Newcastle, à St James' Park, tandis que Saliba se rapproche d'un retour. Brighton, qui a remporté sept de ses 10 matches de championnat, occupe la deuxième place.

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Shearer s'attend à voir Brighton rester dans la course. « Brighton pourrait être le principal rival d'Arsenal pour le titre cette saison, a-t-il déclaré. Je ne pense pas que cette équipe va décrocher. »