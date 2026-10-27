« Tout le monde sait qu’il était le meilleur » : l’oncle de Lamine Yamal fustige la victoire de Harry Kane au Ballon d’Or et défend avec vigueur la star du FC Barcelone

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L’oncle de Lamine Yamal a publiquement critiqué la décision d’attribuer le Ballon d’Or à Harry Kane plutôt qu’à l’ailier du FC Barcelone. Il a affirmé, suscitant la polémique, que les vrais amateurs de football paient leur place pour voir jouer son neveu, et non l’attaquant du Bayern Munich et de l’Angleterre.

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Kane décroche la récompense individuelle suprême

Kane est entré dans l’histoire lundi soir au Palladium Theatre de Londres. L’attaquant du Bayern est devenu le premier Anglais à remporter le Ballon d’Or depuis Michael Owen en 2001. Le nom du lauréat de cette prestigieuse récompense est resté un secret bien gardé jusqu’à ce que la légende brésilienne Ronaldo annonce la victoire de Kane.

L’attaquant du Real Madrid et de la France Kylian Mbappe a terminé deuxième. L’ailier de Barcelone Yamal a complété le podium à la troisième place. Le joueur de 19 ans était visiblement contrarié lorsque Kane a reçu le trophée, même si l’international espagnol a remporté le prix du jeune talent de l’année pour la troisième année consécutive.

L’oncle de Yamal livre un verdict cinglant sur Kane

Les résultats définitifs du vote ont été mal accueillis par la famille de Yamal. Au micro d’El Larguero, son oncle, Abdul Abdellaoui, a exprimé sa profonde frustration face à ce qu’il considère comme une injustice. Abdellaoui a affirmé que la star de Barcelone s’était fait voler son premier Ballon d’Or.

« Mon neveu a été incroyable, il était le meilleur joueur du monde, tout le monde le sait, a déclaré Abdul. Si vous aimez le football, vous allez voir Lamine, pas Harry Kane. Harry Kane est un grand buteur, mais Lamine est le meilleur joueur, celui qui brille sur le terrain. »

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L’âge a pesé lourd dans le vote

Yamal a connu une année phénoménale en club comme en sélection. Il a aidé Barcelone à remporter la Liga avant de jouer un rôle majeur dans le sacre de l’Espagne en Coupe du monde cet été. Malgré ces trophées importants, Abdul estime que son neveu a été écarté uniquement à cause de son jeune âge. Selon lui, les votants ont préféré récompenser le capitaine expérimenté de l’Angleterre.

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« Comme Lamine est jeune, on dit toujours qu’il a le temps, qu’il a 19 ans, et c’est pour cela qu’on ne lui donne pas le trophée, a expliqué Abdul. Harry, à qui il ne reste que trois jours de football, on lui dit : ‹ Allez, on va lui donner le trophée. › Il [Yamal] a gagné la Coupe du monde, la Liga, la Supercoupe, il joue vraiment très bien. »

Le regard tourné vers un futur Ballon d’Or

Si cette défaite a été une amère déception pour Yamal, sa progression reste fulgurante. Beaucoup s’attendent à ce qu’il remporte un jour la récompense suprême au cours de sa carrière prometteuse.

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Le joueur formé à Barcelone va désormais mettre sa frustration au service de son club. La déception d’avoir été devancé par Kane devrait vite s’estomper tandis qu’il se concentre sur la conquête de nouveaux trophées.