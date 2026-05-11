L’homme qui a rendu pratiquement tous les footballeurs professionnels (et leurs agents) bien plus riches que lui n’avait pas l’intention de changer le football à jamais. Jean-Marc Bosman ne voulait pas se rebeller ; il n’avait pas prévu de poursuivre son club, le RFC Liège, la Fédération belge de football, puis, finalement, l’UEFA devant la Cour de justice européenne.

Il ne voulait pas « offrir quelque chose de merveilleux au football », comme il le reconnaît aujourd’hui, et surtout, il ne souhaitait pas en payer le prix fort personnellement. « J’avais une vie chaotique », résume-t-il sobrement, pour décrire une véritable descente aux enfers : alcool, dettes, dépression, une plainte pour violence domestique et des problèmes financiers notoires. Il a révolutionné le football, mais le football ne voulait plus de lui. « C’est triste, mais dès le début, on a voulu m’effacer. On m’a ignoré. J’ai compris qu’on paie cher quand on s’attaque à un appareil de pouvoir établi », constate-t-il aujourd’hui.

À l’époque, il réclamait simplement la justice pour lui-même : il voulait continuer à jouer et, son contrat avec le RFC Liège (D1 belge) expirant à l’été 1990, rejoindre l’USL Dunkerque (D2 française).

Âgé de 25 ans, Bosman était un milieu offensif de niveau moyen, formé au Standard de Liège où il avait débuté comme professionnel. Au cours des deux dernières saisons, il n’avait disputé que 25 matchs en Division 1 avec le RFC, le rival local. Il était soulagé de voir son contrat avec le RFC expirer, les derniers mois ayant été tendus. Il s’était brouillé avec l’entraîneur et la direction ; le club lui avait certes proposé de prolonger son contrat, mais ne lui offrait plus qu’un salaire d’environ 850 euros par mois, soit seulement un quart de sa rémunération initiale. En 1990, toucher 850 euros pour un footballeur de première division en Europe occidentale ? Une somme alors jugée ridicule : un ouvrier belge touchait environ 1 000 euros par mois. L’offre de Dunkerque, club de D2 française, arrivait donc à point nommé. Elle lui promettait de jouer dans un pays au football plus prestigieux et dans une ville frontalière de sa Belgique natale. Un dossier solide pour un joueur de son profil.

Mais le club liégeois réclamait alors une indemnité de transfert mirobolante pour laisser partir son numéro 10.

Seulement, le RFC Liège réclamait entre 600 000 et 800 000 euros pour le transfert de son numéro 10, une somme élevée pour un joueur dont le contrat venait à échéance et à qui l’on avait proposé un salaire minimal.

Dunkerque ne souhaitait ou ne pouvait pas s'aligner sur la demande financière, et Liège a bloqué le transfert. Devenu un véritable rebelle, il renonce alors à son statut professionnel pour redevenir amateur et pouvoir quitter Liège. Afin de maintenir sa condition physique, il s’engage d’abord dans un club français de cinquième division, puis, un an plus tard, il rejoint une formation de première division à La Réunion, dans l’océan Indien. Parallèlement, il assigne son ancien club et la fédération belge de football en justice pour obtenir des dommages-intérêts.

Sportivement, ces déménagements s’avèrent malheureux : il ne s’acclimate pas à La Réunion et, à son retour en Belgique en 1992, aucun club ne lui propose de contrat. Il sollicite alors des allocations de chômage, mais sa demande est rejetée. Pendant ces années, l’ancien professionnel vit dans le garage de la maison familiale.





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L’arrêt Bosman marque un avant et un après dans le monde du football.

Devant les tribunaux, la situation s’est améliorée pour le joueur. Dès 1990, la justice belge a jugé que son transfert à Dunkerque ne devait pas donner lieu au paiement d’une indemnité. Le club et la fédération ont toutefois contesté cette décision, l’UEFA affirmant avec insistance que les tribunaux ordinaires n’étaient pas compétents en matière de football et que seule la fédération pouvait statuer sur les questions footballistiques. Mais le monde du football avait fait ses calculs sans tenir compte de l’UE : la justice belge et Bosman ont saisi la Cour de justice européenne afin d’obtenir un arrêt de principe reconnaissant aux footballeurs professionnels le bénéfice de la libre circulation des travailleurs au sein de l’UE. Les clubs et les fédérations ont protesté, prédisant la fin du football. « L’Union européenne tente de détruire le football de clubs », s’est emporté Lennart Johansson, alors président de l’UEFA, tandis que Sepp Blatter, futur président de la FIFA et alors secrétaire général de l’organisation, se présentait comme le sauveur des opprimés : « Faut-il laisser les riches s’enrichir encore davantage sans rien dire ? »

En vain : en décembre 1995, le jugement est rendu, instaurant un avant et un après dans l’histoire du football.

Avant l’arrêt Bosman, les joueurs n’avaient pas le statut de salariés : ils étaient considérés comme des serfs appartenant de facto à leur club. Un transfert n’était possible que si le club actuel donnait son accord, même lorsque le contrat était arrivé à échéance. Après l’arrêt Bosman, les joueurs ont récupéré la liberté de s’engager où ils le souhaitaient une fois leur contrat terminé. Dès lors, les joueurs détenaient le pouvoir : les clubs devaient prolonger les contrats au plus tôt, et cette pression soudaine a fait s’envoler les salaires.

Auparavant, des indemnités de transfert étaient dues à l’expiration des contrats ; par la suite, les joueurs sans contrat étaient libres de tout transfert – et exigeaient souvent de leurs nouveaux clubs une prime à la signature.

Auparavant, les clubs fixaient quasi unilatéralement le prix d’un joueur et son salaire ; ensuite, les indemnités de transfert ont explosé.

Avant l’arrêt Bosman, les joueurs percevaient le salaire minimum ; ensuite, même des footballeurs de niveau moyen dans les grands championnats ont commencé à toucher des sommes astronomiques.

Avant la décision, chaque club était tenu de limiter le nombre de joueurs étrangers : au début des années 1990, on ne comptait généralement pas plus de trois « expatriés » par effectif en Europe. Après Bosman, cette règle a disparu pour les footballeurs de l’UE, puis de l’UEFA : le 26 décembre 1999, Chelsea a ainsi aligné, en Premier League, le premier onze de champ 100 % étranger de l’histoire des grands championnats.

Ironie du sort, Jean-Marc Bosman peinait alors à s’offrir « même une simple glace ».

À l’époque, l’Italien Gianluca Vialli était à la tête de Chelsea. Un an plus tôt, il avait mené les Blues au triomphe en Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe, en tant qu’entraîneur-joueur. Avant l’arrêt Bosman, Vialli avait d’ailleurs été le joueur le plus cher : en 1992, la Juventus avait versé 17 millions d’euros à la Sampdoria de Gênes pour recruter le jeune attaquant. Un an et demi après l’arrêt Bosman, l’Inter Milan a versé 26,5 millions d’euros au FC Barcelone pour Ronaldo ; vingt ans plus tard, les 222 millions d’euros déboursés par le PSG auprès du club catalan pour Neymar ont fait voler en éclats toutes les barrières.

L’arrêt Bosman a considérablement enrichi de nombreux professionnels et fait basculer le rapport de forces en faveur des joueurs. Dans le même temps, il a consolidé, selon Blatter, la domination des cinq grands championnats : Avant l’arrêt, les cinq grands championnats comptaient déjà près de 80 % des joueurs classés dans le top 10 du Ballon d’Or ; après Bosman, ils ont capté 98 % de ces talents, consolidant ainsi leur hégémonie.

Jean-Marc Bosman, lui, n’a rien retiré de tout cela. « Tout le monde profite de moi. De mon combat. Moi seul, je n’en tire aucun bénéfice », constatait-il. En 1996, il a encore disputé sept matchs pour le RSC Visé, alors en deuxième division belge. En 1999, neuf ans après le début de son procès et quatre ans après l’arrêt, il touche 780 000 euros d’indemnisation pour la fin prématurée de sa carrière. L’argent disparaît vite, et il se retrouve un temps à ne pouvoir « même pas s’offrir une glace ». Quelques professionnels belges, comme Frank Verlaat ou Marc Wilmots, qu’il avait contribué à rendre riches grâce à son procès, ont versé des dons pour l’aider à joindre les deux bouts. Aujourd’hui, il perçoit une allocation mensuelle du syndicat international des joueurs, la Fifpro. Au moins, celui-ci ne l’a pas oublié. « Tout le monde connaît la règle Bosman, mais personne ne connaît l’homme qui se cache derrière, constate-t-il. Je suis un homme sans visage. »

Le rebelle malgré lui intenterait-il à nouveau un procès aujourd’hui ? « J’ai apporté quelque chose de merveilleux au monde du football, mais je n’ai jamais reçu de reconnaissance. C’est surtout cela qui m’a blessé », déclare Bosman, « alors non, je ne le referais pas. J’ai dû payer le prix fort pour cela. »