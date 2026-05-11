L’homme qui a rendu pratiquement tous les footballeurs professionnels (et leurs agents) bien plus riches que lui n’avait aucune intention de changer le football à jamais. Jean-Marc Bosman ne voulait pas se rebeller ; il n’avait pas prévu de poursuivre son club, le RFC Liège, la Fédération belge de football, puis, finalement, l’UEFA devant la Cour de justice européenne.

Il ne voulait pas « offrir quelque chose de merveilleux au football », comme il le reconnaît aujourd’hui, et surtout, il ne souhaitait pas en payer le prix fort personnellement. « J’avais une vie chaotique », résume-t-il sobrement pour décrire sa descente aux enfers : alcool, dettes, dépression, une plainte pour violence domestique et des difficultés financières notoires. Il a révolutionné le football, mais le football ne voulait plus de lui. « C’est triste, mais dès le début, on a voulu m’effacer. On m’a ignoré. J’ai compris qu’on paie un prix quand on s’attaque à un appareil de pouvoir établi », constate-t-il aujourd’hui.

À l’époque, il réclamait simplement la justice pour lui-même : il voulait continuer à jouer et, à l’expiration de son contrat avec le RFC Liège (D1 belge) en été 1990, rejoindre l’USL Dunkerque (D2 française).

Âgé de 25 ans, Bosman était un milieu offensif de niveau moyen, formé au Standard de Liège avant d’y faire ses débuts professionnels. Au cours des deux saisons précédentes, il n’avait disputé que 25 matchs en Division 1 avec le RFC, le rival local. Il était soulagé de voir son contrat avec le RFC arriver à son terme, les derniers mois ayant été tendus. Il avait pourtant prolongé son contrat, mais le club ne lui proposait plus qu’un salaire d’environ 850 euros par mois, soit seulement un quart de sa rémunération initiale. En 1990, une telle somme pour un joueur de Division 1 en Europe de l’Ouest semblait dérisoire ; un ouvrier d’usine gagnait alors près de 1 000 euros. Un montant alors jugé ridicule : un ouvrier belge touchait environ 1 000 euros par mois. L’offre de Dunkerque, club de D2 française, arrivait donc à point nommé. Elle offrait à Bosman la perspective de jouer dans un championnat plus prestigieux et dans une ville frontalière de sa Belgique natale. Un package globalement intéressant pour un joueur dans sa situation.

Mais son club de l’époque réclamait une indemnité de transfert mirobolante pour laisser partir sa numéro 10.

Seul problème : Liège refuse de le laisser partir gratuitement et réclame entre 600 000 et 800 000 euros pour son numéro 10, alors que son contrat est arrivé à échéance et qu’on lui a récemment proposé le salaire minimum belge.

Dunkerque ne souhaitait ou ne pouvait pas s'aligner sur la demande financière, et Liège a bloqué le transfert. Devenu un véritable rebelle, il renonce alors à son statut professionnel pour redevenir amateur et pouvoir quitter Liège. Afin de maintenir sa condition physique, il s’exile d’abord dans un club français de cinquième division, puis, un an plus tard, rejoint une formation de première division à La Réunion, dans l’océan Indien. Parallèlement, il engage des poursuites en dommages-intérêts contre son ancien club et la Fédération belge de football.

Sur le plan sportif, ses démarches restaient anecdotiques : peu épanoui à La Réunion, il rentra en Belgique en 1992 sans que aucun club ne lui propose de contrat. Il demanda des allocations de chômage, refusées. Pendant ces années, il vécut dans le garage de la maison familiale.





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L’arrêt Bosman marque un avant et un après dans le monde du football.

Devant les tribunaux, la situation s’est avérée plus favorable : dès 1990, des juridictions belges ont estimé que son transfert à Dunkerque n’aurait pas dû donner lieu à une indemnité. Le club et la fédération ont toutefois contesté ces décisions, l’UEFA revendiquant une compétence exclusive sur les affaires de football. Mais le milieu du football avait fait ses calculs sans tenir compte de l’UE : la justice belge et Bosman ont saisi la Cour de justice européenne afin d’obtenir un arrêt de principe reconnaissant aux footballeurs professionnels le bénéfice de la libre circulation des travailleurs au sein de l’UE.

Clubs et instances nationales ont tonné, annonçant rien de moins que l’apocalypse du football. « L’Union européenne cherche à détruire le football de clubs », s’est emporté Lennart Johansson, alors président de l’UEFA. De son côté, Sepp Blatter, futur président de la FIFA et alors secrétaire général de l’instance, s’est présenté comme le défenseur des plus faibles : « Devrions-nous laisser les riches s'enrichir davantage sans rien dire ? »

En vain : en décembre 1995, le jugement est rendu, instaurant un avant et un après dans l’histoire du football.

Avant l’arrêt Bosman, les footballeurs n’avaient pas le statut de salariés : ils étaient considérés comme des serfs attachés à leur club. Un joueur ne pouvait changer de maillot que si son employeur l’autorisait, même contrat expiré. Après la décision de la Cour de justice, les joueurs ont récupéré leur liberté : ils peuvent s’engager où ils le souhaitent une fois leur bail terminé. Dès lors, les joueurs détenaient le pouvoir : les clubs devaient prolonger les contrats au plus tôt, et le prix à payer fut une explosion des salaires.

Auparavant, des indemnités de transfert étaient dues à l’expiration des contrats ; par la suite, les joueurs sans contrat étaient libres de tout transfert – et exigeaient souvent de leurs nouveaux clubs une prime à la signature.

Auparavant, les clubs fixaient quasi unilatéralement le prix d’un joueur et son salaire ; ensuite, la valeur des joueurs n’a cessé de grimper.

Avant l’arrêt Bosman, les joueurs percevaient le salaire minimum ; ensuite, même des footballeurs de niveau moyen dans les grands championnats ont commencé à toucher des sommes mirobolantes.

Avant le jugement, chaque club était soumis à un contingent strict de joueurs étrangers – généralement trois par équipe au début des années 1990. Après la décision, cette limite a disparu pour les footballeurs de l’UE, puis de l’UEFA : le 26 décembre 1999, Chelsea a ainsi aligné la première équipe de l’histoire de la Premier League composée exclusivement de joueurs non britanniques.

Ironie du sort, Jean-Marc Bosman peinait alors à s’offrir « même une simple glace ».

À l’époque, l’Italien Gianluca Vialli était à la tête de Chelsea. Un an plus tôt, il avait mené les Blues au triomphe en Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe en tant qu’entraîneur-joueur. Avant l’arrêt Bosman, Vialli avait d’ailleurs été le joueur le plus cher : en 1992, la Juventus avait versé 17 millions d’euros à la Sampdoria de Gênes pour recruter le jeune attaquant. Un an et demi après l’arrêt Bosman, l’Inter Milan avait versé 26,5 millions d’euros au FC Barcelone pour Ronaldo ; vingt ans plus tard, les 222 millions d’euros déboursés par le PSG auprès du club catalan pour Neymar ont fait voler en éclats toutes les barrières.

L’arrêt Bosman a considérablement enrichi de nombreux professionnels et fait basculer le rapport de forces en faveur des joueurs. Si Blatter avait raison, cela a aussi renforcé la domination des cinq grands championnats : avant l’arrêt, un peu moins de 80 % des joueurs figurant dans le top 10 du Ballon d’Or évoluaient dans ces ligues ; après Bosman, 98 % y jouaient.

Jean-Marc Bosman, lui, n’a rien retiré de tout cela. « Tout le monde profite de moi. De mon combat. Moi seul, je n’en tire aucun bénéfice », constatait-il. En 1996, il a encore disputé sept matchs pour le RSC Visé, alors en deuxième division belge. En 1999, neuf ans après le début de son procès et quatre ans après l’arrêt, il touche 780 000 euros d’indemnisation pour la fin prématurée de sa carrière. L’argent disparaît vite ; un temps, il ne peut même plus « s’offrir une glace ». Quelques professionnels belges, comme Frank Verlaat ou Marc Wilmots, qu’il avait indirectement enrichis grâce à son procès, ont versé des dons pour l’aider à joindre les deux bouts. Aujourd’hui, il perçoit une allocation mensuelle du syndicat international des joueurs, la Fifpro. « Tout le monde connaît la règle Bosman, mais personne ne connaît l’homme qui se cache derrière, constate-t-il. Je suis un homme sans visage. »

Le rebelle malgré lui intenterait-il à nouveau un procès aujourd’hui ? « J’ai apporté quelque chose de merveilleux au monde du football, mais je n’ai jamais reçu de reconnaissance. C’est surtout cela qui m’a blessé », déclare Bosman, « donc non, je ne le referais pas. J’ai dû payer le prix fort pour cela. »