Arnold Bruggink est très impressionné par l’évolution de Noah Fernandez au PSV. Le milieu de terrain de dix-huit ans a reçu dimanche, dans Goedemorgen Eredivisie sur ESPN, de nombreux éloges pour la manière dont il s’affirme à un jeune âge au sein de l’équipe première du club d’Eindhoven.

Bruggink a revu le dernier match du PSV contre le FC Groningen (victoire 5-1) et a porté une attention particulière à Fernandez. « Noah Fernandez a dix-huit ans, mais regardez la manière dont il joue au milieu de terrain. Ce que j’aime chez lui, c’est qu’en tant que milieu, on peut aussi se dire : je récupère le ballon et je le rejoue en retrait. Mais lui, au contraire, se met à dribbler, parce qu’il est aussi rapide. »

Selon l’ancien directeur technique du FC Twente, Fernandez possède des qualités qui lui permettent de créer en permanence un homme supplémentaire. « Il peut vraiment éliminer quelqu’un puis garder sa lucidité. Il peut vraiment exploiter une supériorité numérique », a déclaré Bruggink, particulièrement séduit par la créativité du joueur du PSV.

Bruggink constate en outre que Fernandez ne choisit pas toujours la solution la plus évidente. « Parfois, il opte pour la solution créative, peut-être pas toujours la meilleure solution à cet instant. Mais il est aussi dans le combat et tient vraiment tête à son adversaire. Quand on a dix-huit ans et que tout le monde vous donne le ballon, c’est qu’on a quelque chose de spécial. »

Fernandez impressionne particulièrement dans les petits espaces, selon l’analyste. « C’est justement dans cet espace qu’il peut créer une supériorité numérique. Dans les zones où c’est généralement le plus dense pour le PSV, il parvient à créer un homme de plus. » Bruggink y voit une qualité qui le rend déjà spécial à son jeune âge.

Bruggink souligne également la concurrence que Fernandez laisse derrière lui. « À cet égard, il tient deux recrues majeures du PSV hors du onze de départ. Il a 18 ans. Vraiment un talent incroyablement grand, qui mérite bien cette attention. Parce que nous parlons bien sûr souvent des talents de l’Ajax et de je ne sais quoi encore. »

La confiance de ses coéquipiers dit tout, selon Bruggink, de la place que Fernandez a désormais conquise. « Tout le monde lui donne le ballon. Perisic le cherche aussi. Avec lui, ils savent que le ballon est en sécurité et il se passe toujours quelque chose. Je le trouve vraiment splendide comme joueur. »