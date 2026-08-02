La star brésilienne Vinicius Junior, attaquant du Real Madrid, s'apprête à regagner la capitale espagnole dans les prochaines heures, après avoir passé des vacances estivales exceptionnelles, entamées à Miami aux États-Unis et conclues par une fête d'adieu éclatante dans sa ville natale de São Gonçalo, à Rio de Janeiro au Brésil, hier samedi, entouré de ses amis et de sa famille.

Des photos largement partagées sur les réseaux sociaux ont montré le joueur de 26 ans en compagnie de sa compagne Virginia, vêtu du maillot de l'équipe de basket-ball du Miami Heat, plus précisément la tenue de la légende Dwyane Wade, lors d'une célébration décrite comme « grandiose à tous les égards ».

Les photos ont également attiré l'attention sur un changement notable dans les traits du visage de la star brésilienne, qui semble à l'évidence avoir subi une intervention esthétique conférant à son menton une plus grande rectitude.

Ces vacances font suite à une prestation remarquable du joueur avec la Seleção lors de la dernière Coupe du monde, où il a inscrit 4 buts en 5 matches, ce qui a renforcé son statut parmi les plus grandes stars du monde et a fait grimper sa valeur marchande.

Mais le retour à Madrid ne sera pas seulement synonyme de repos ; il s'agira aussi de mener des négociations décisives qui pourraient déterminer son avenir avec le club merengue. L'entraîneur portugais José Mourinho l'attend en effet au centre d'entraînement de Valdebebas, tandis que le directeur sportif José Ángel Sánchez et le président du club Florentino Pérez se tiennent prêts à aborder le dossier de la prolongation de son contrat, que le Real cherche à régler dans les plus brefs délais.

Ce dossier revêt une importance capitale à l'approche de la fin du contrat de Vinicius l'été prochain, ce qui place la direction du club merengue face à deux options sans troisième issue : soit parvenir rapidement à un accord de prolongation, soit le vendre cet été pour éviter de le perdre gratuitement dans un an, un scénario que les observateurs n'excluent pas en cas d'échec des négociations.

La carrière de la star brésilienne, arrivée au Real en 2018 en provenance de Flamengo, entre dans une phase nouvelle et décisive après un été exceptionnel marqué par un éclat au Mondial et des célébrations légendaires, les prochains jours devant révéler le prochain chapitre de son histoire avec le géant espagnol.